스마트스터디 '핑크퐁' 유튜브 영어채널 '5000만 어워드'

스마트스터디(대표 김민석)가 보유한 '핑크퐁' 공식 유튜브 영어 채널이 구독자 수 5000만명을 돌파해 '5000만 어워드(50 Million Award)'를 수상했다고 5일 밝혔다.



'5000만 어워드'는 유튜브 본사에서 구독자 수 5000만 명을 돌파한 채널을 선별해 수여하는데 '루비버튼'으로 불린다.



해당 채널 특성에 따라 맞춤 제작돼 이번에 스마트스터디가 수상한 '5000만 어워드'는 파란 파도를 형상화한 본체에 노란빛 상어 지느러미가 결합된 디자인이 특징이다.



한국 아티스트로는 블랙핑크(BLACKPINK), 방탄소년단(BTS), '핑크퐁 아기상어(Baby Shark)'가 등장하는 '핑크퐁' 유튜브 영문 채널, 일명 '3B'가 5000만 구독자를 보유한 채널로 꼽힌다.

스마트스터디의 '핑크퐁 아기상어'

'핑크퐁' 유튜브 영문 채널(Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories)은 지난 6월 29일 구독자 수 5000만명을 돌파했다. '핑크퐁' 유튜브 영문 채널은 지난 2018년 8월 구독자 수 1000만 명을 기록해 '다이아몬드 플레이 버튼'을 획득한 이후, 연평균 구독자 증가율 30%로 가파르게 성장하고 있다.



스마트스터디는 자사 대표 IP(지식 재산권) '핑크퐁'과 '핑크퐁 아기상어'로 유튜브 채널 성장을 이끌고 있다. 지난해 11월 유튜브 최다 조회 영상 1위에 오른 '핑크퐁 아기상어 체조(Baby Shark Dance)'는 8월 현재 90억 뷰를 기록했다.



글로벌 인기에 힘입어, 스마트스터디는 세계 최대 규모 키즈 엔터테인먼트 채널 니켈로디언(Nickelodeon)과 협업해 양사가 공동 제작한 2D 애니메이션 시리즈 '베이비샤크 빅 쇼(Baby Shark's Big Show!)'를 영화화하고, TV 시리즈 시즌 2를 제작하는 등 패밀리 콘텐츠 라인업을 강화하고 있다.



이밖에 블랙핑크와 방탄소년단이 세계적인 신드롬을 낳은 'K-POP' 열풍을 이끌며 온 가족이 즐기는 'K콘텐츠' 영역으로 확장되면서 공식 유튜브 채널 구독자 '5000어워드'를 받았다.

'K-POP' 열풍을 이끌고 있는 방탄소년단. 사진=방탄소년단 인스타그램

블랙핑크는 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'의 16억 뷰 등 잇달아 억대뷰 영상으로 데뷔 4년여 만인 지난해 10월 '5000만 어워드'를 받았고, 공식 유튜브 채널 구독자는 8월 현재 6360여만 명을 기록하고 있다.



방탄소년단의 공식 유튜브 채널 '방탄TV(BANGTANTV)'도 현재 구독자 수 5580여만 명을 보유하고 있다.



■ K-POP 글로벌 인기 속 블랙핑크-방탄소년단도 이미 5000만 어워드



블랙핑크가 2018년 발표한 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오는 16억 뷰, 해당 안무 영상은 8월 현재 4억 뷰를 돌파했다. 세계적인 팝스타 셀레나 고메즈와 함께한 곡인 'Ice Cream'의 뮤직비디오도 최근 6억 뷰를 달성했다.



이외에도 블랙핑크는 'Kill This Love(13억 뷰)', '붐바야(12억 뷰)', '마지막처럼(10억 뷰)', 'How You Like That(9억 뷰)' 등 억대뷰 영상을 연달아 선보이며 각종 신기록을 갈아치우고 있다.

블랙핑크의 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오. 사진=유튜브 캡처

방탄소년단의 공식 유튜브 채널 '방탄TV(BANGTANTV)' 역시 8월 현재 구독자 수 5580여만 명을 보유한 '유튜브 강자'다. 방탄소년단은 지난달 26일 유튜브 조회수 10억 뷰를 돌파한 '마이크 드롭(MIC Drop)' 리믹스를 포함해 억대뷰 행보를 이어가고 있다. 'DNA', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)(Feat. Halsey)'가 각각 13억 뷰, '다이너마이트(Dynamite)'가 11억 뷰를 기록했다.

