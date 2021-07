‘18년차 프로돌’ 김재중, 자전적 이야기 담은 영화 ‘온 더 로드’ 오늘 개봉! 영화OST 16곡 수록된 앨범 동시 발매

[연예팀] 김재중의 자전적 이야기를 담은 영화 ‘온 더 로드’ 개봉과 동시에 영화 OST 16곡이 수록된 앨범이 오늘 21일 18시 발매된다.

오늘 개봉하는 영화 ‘온 더 로드’는 데뷔 18년 차 가수 겸 배우 김재중의 지금까지 자신이 걸어온 길을 되돌아보고 새로운 꿈을 찾는 자전적 이야기를 담은 다큐멘터리 영화이다. 영화에서 김재중은 어디서도 얘기하지 않았던 진솔한 이야기와 깊은 내면까지 모두 공개했다. 김재중의 내면의 이야기는 팬들에게 깊은 감동과 울림을 선사할 예정이다.





김재중은 영화에서 18년간 아티스트로서 살아온 삶을 한순간 순간 되짚으며 의미를 곱씹는 시간을 가졌다. 그는 데뷔 전 자신의 삶, 그리고 데뷔 후 스타 김재중과 이 시대를 살고 있는 30대의 어느 한 청년 김재중의 모습을 영화 속에서 솔직하게 담아냈다. 오랜만에 스크린을 통해 만나볼 수 있는 김재중의 모습에 인간 김재중의 솔직한 모습이 공개되어 팬들의 기대감이 더욱 증폭되고 있다.

영화개봉과 동시에 발매되는 OST 앨범도 화제이다. 21일 동시 발매되는 ‘김재중:온 더 로드 [ON THE ROAD an artist’s journey]’ OST 앨범은 영화에 등장한 총 16곡이 수록되어 있으며, 이중 타이틀곡 ‘우리(We’re) (Korean ver.)’은 김재중이 직접 작사, 작곡에 참여해 팬들의 기대감을 더욱 모으고 있다.

김재중은 타이틀곡인 ‘우리(We’re) (Korean ver.)’ 곡을 만들 때 비하인드를 전해 음악을 더욱 기대케 했다. 특히 김재중은 곡에 가사를 더할 때 “영화 속 곡이 어느 정도 만들어지고 촬영 중에 느낀 감정들을 회상하면서 가사를 썼어요. 저를 응원해 주는 팬 여러분들과 함께했던 분들이 있어 지금의 내가 있고, 외롭지 않다”라는 생각을 담아냈다고 전했다.





한편, 김재중의 자전적 다큐멘터리 영화 ‘온 더 로드’의 OST 앨범 ‘김재중: 온 더 로드 [ON THE ROAD an artist’s journey]’는 오늘 오후6시에 각종 음원사이트에서 발매된다.(사진제공: 씨제스, 스토리웍스)





