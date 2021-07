'김미경의 리부트' 영문판, 미국 아마존 베스트셀러 올라

인기 강사 김미경이 코로나 시대의 대처 방안을 정리한 '김미경의 리부트' 영문판이 미국 아마존 베스트셀러에 올랐다.2일 웅진씽크빅에 따르면 영문판인 'Reboot: Your COVID-19 Quick-Start Guide to Life, Work, and Hope'는 지난달 29일 미국에서 출간됐으며 이날 현재 아마존닷컴 킨들(전자책) 카테고리의 '비즈니스 계획 및 전망' 분야에서 베스트셀러 1위를 기록했다.온라인 교육 플랫폼 MKYU의 대표인 김미경은 "한국어판을 어렵게 해외 배송받아 읽은 교포들이 한국어에 익숙하지 않은 자녀들과 외국인 친구들에게 읽히고 싶다며 영문판 발간을 끊임없이 요청해 왔다"고 말했다.이번 영문판에는 '총, 균, 쇠'의 저자 재러드 다이아몬드와 세계적 투자자 짐 로저스, 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 마우로 기옌 교수 등의 추천사가 수록됐다.한영 번역은 번역가 키와 블란츠가 맡았다.'김미경의 리부트'는 국내에서는 지난해 7월 출간되자마자 베스트셀러에 올라 한 달 동안 1위를 차지한 바 있다.김미경은 "100% 한국의 에피소드로만 구성된 이 책이 영미권에서도 각광받는 이유는 한국이 디지털 분야에서 앞서가는 롤모델이기 때문"이라며 "K-문화의 세계적인 확산과 더불어 K-북이 전 세계로 뻗어나가는 데 작은 보탬이 돼 기쁘다"고 말했다./연합뉴스