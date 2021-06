"힘든 암수술·치료, 그후엔 어떻게 하죠?"…'슬기로운 항암생활' 지침서

〈암을 극복하는 항암생활〉

로렌조 코헨·앨리슨 제프리스 저/유화승·박지혜 역/아침사과/535쪽/2만5000원

“저는 앞으로 어떻게 관리해야 하나요?” 수술부터 항암·방사선 치료까지 힘든 과정을 이겨낸 암 환자들에게는 절실한 질문이지만 정작 병원에선 “잘 먹고 열심히 운동하세요” 같은 원론적 답변이 돌아오곤 한다.이러한 답답함을 풀어줄 구체적 실천방법을 제시한 책이 나왔다. 기존 암 표준치료에 더해 생활방식 자체를 변화시켜 암을 극복하고 재발 위험을 낮추는 데 초점을 맞춰 눈길을 끈다.〈암을 극복하는 항암생활 - 6가지 통합치료로 당신의 삶과 건강을 변화시키기〉는 미국의 대표적 암병원인 MD 앤더슨 암센터 통합의학부서 로렌조 코헨 박사와 앨리슨 제프리스 박사가 쓴 〈Anticancer Living: Transform Your Life and Health with the Mix of Six〉를 대전대 서울한방병원 유화승 원장과 같은 병원 동서암센터·통합면역센터 박지혜 교수가 번역 출간한 책이다.저자들은 △사회적 지지 △스트레스 감소 △운동 △수면 △식이요법 △환경독소 관리의 ‘6가지 통합치료’를 강조한다. “암은 독립적으로 자라는 것이 아니라 하루하루 우리 몸에서 만들어낸 환경에 영향을 받아 자란다”면서 이들 6가지 통합치료의 시너지 효과에 주목했다.공동저자인 로렌조 코헨 박사는 2018년 흑색종 암 진단을 받았다. 자신이 암 환자였던 만큼 통합치료를 통해 암을 극복한 실제 사례들을 자세히 소개했다. 자신의 연구 결과와 함께 1000개가 넘는 방대한 문헌을 정리해 과학적 근거에 토대한 항암생활 방법을 담아낸 게 책의 특징.저자들은 암세포의 특성상 현대의학의 표준치료 방법인 수술과 항암 화학요법, 방사선 치료만으로는 부족하다고 봤다. 기존 의학에선 생활습관 관리는 보조적 역할로 분류하지만, 6가지 통합치료법을 생활에 밀착 적용하면 단순 보조 역할을 넘어 암 발생률을 낮추고 생존율을 끌어올릴 뿐 아니라 삶의 질도 높일 수 있다는 게 저자들의 주장이다.역자 유화승 원장과 박지혜 교수 역시 대한통합암학회 공동회장과 연수이사를 맡고 있는 한국형 통합 암치료 전문가다. 유 원장은 국제통합암학회(SIO)에서 코헨 박사와 만난 뒤 MD 앤더슨 암센터 통합의학부서 방문교수로 일한 인연으로 책을 국내에 선보이게 됐다.그는 “일반인들에게는 암 예방을, 현재 표준치료 받고 있는 암 환자들에게는 증상 완화와 삶의 질 개선을, 치료를 마친 암 생존자들에게는 전이·재발 방지를 위한 지침서로 이 책이 널리 활용되길 바란다”고 귀띔했다.김봉구 한경닷컴 기자 kbk9@hankyung.com