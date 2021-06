보이그룹 아이콘(iKON)의 커뮤니티. 사진=하이브

글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)가 21일 보이그룹 아이콘(iKON)의 커뮤니티를 오픈한다.



이로써 아이콘은 지난 3월 위버스에 합류한 트레저(TREASURE)에 이어 YG 엔터테인먼트 소속 아티스트로는 두 번째로 위버스에 둥지를 틀게 됐다.



2015년 디지털 싱글 '취향저격'으로 데뷔한 아이콘은 데뷔와 동시에 음원 차트 1위를 석권하며 독보적 개성의 K-팝 아티스트로서 입지를 다져왔다.



이후 아이콘은 2018년 메가 히트곡 '사랑을 했다(LOVE SCENARIO)'와 죽겠다 (KILLING ME) 등이 담긴 'NEW KIDS' 시리즈부터 세 번째 미니앨범 'i DECIDE'와 디지털 싱글 '왜왜왜 (Why Why Why)'까지 완성도 높은 곡들을 발매하며 저력을 입증했고 최근에는 Mnet '킹덤: 레전더리 워'에 출연해 독보적인 퍼포먼스를 바탕으로 한 레전드 무대들을 선보이며 글로벌 음악팬들을 사로잡았다.

아이콘. 사진제공=YG엔터테인먼트

아이콘은 글로벌 팬들의 접근성이 높은 위버스를 통해 '킹덤: 레전더리 워'의 뜨거운 열기를 전 세계 로 이어갈 계획이다. 또, 위버스를 통해 글로벌 팬들과 긴밀히 소통할뿐만 아니라 미공개 영상, 비하인드 사진 등 다채로운 콘텐츠를 전하며 팬들과 더 가깝게 교감할 예정이다.



위버스는 아이콘 커뮤니티 오픈을 기념해 2회에 걸쳐 해시태그 이벤트를 진행한다. 첫번 째로 위버스 오픈을 환영하는 인사 메시지를 해시태그(#Hi_imKONIC)와 함께 포스트로 남기는 이벤트를 6월 21일부터 30일까지 진행하고, 아이콘이 참여한 '킹덤: 레전더리 워' 경연 중 인상 깊었던 무대와 이유를 해시태그(#iKONIC_PICK)와 함께 공유하는 내용의 이벤트를 7월 1일부터 7월 9일까지 진행한다.



이벤트 참가자 중 추첨을 통해 각각 12명의 당첨자를 선정하며, 아이콘 멤버들의 친필 사인이 담긴 미공개 사진 세트와 폴라로이드 사진 등을 증정한다.



YG는 하이브(구 빅히트 엔터테인먼트), 위버스컴퍼니와 함께 전략적 파트너십을 강화하기로 발표한 바 있다.



한편, 위버스는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 여자친구, 세븐틴, 뉴이스트, ENHYPEN, CL, 피원하모니, 위클리, 선미, 헨리, 드림캐쳐, 체리블렛, 그레이시 에이브럼스, 뉴 호프 클럽, 알렉산더23, 미래소년, 트레저, 레떼아모르, 제레미 주커, 프리티머치, 우아!, 맥스, FT아일랜드 등 국내외 아티스트들의 커뮤니티를 운영, 명실상부 '글로벌 No.1 팬 플랫폼'으로 입지를 강화하고 있다.



위버스는?



위버스컴퍼니(Weverse Company)는 고객 경험의 확장을 통한 팬덤 문화의 혁신을 비전으로 삼고 있는 글로벌 팬덤 플랫폼 기업이다. 2019년 6월 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)와 커머스 플랫폼 위버스샵(Weverse Shop)을 론칭했다.



박명기 한경닷컴 게임톡 기자