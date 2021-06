"청정 제주 청결 서비스 안심하고 즐기세요"

제주관광공사, 제주 안심채움 캠페인 시행제주관광공사는 제주지역 요식업 서비스에 대한 긍정적 이미지를 주기 위한 '제주 안심채움 캠페인'을 추진한다고 1일 밝혔다.이 캠페인은 코로나19 시대를 맞아 도내 음식점의 철저한 방역과 청결한 환경, 위생적이고 친절한 서비스가 더욱 중요해지면서 청정 제주의 고품격 서비스로 제주관광 만족도를 높이기 위해 기획됐다.제주관광공사와 도내 향토 대표기업인 한라산 소주와 공동으로 추진하는 '안심채움 캠페인'은 관광객 참여형 이벤트인 '안심채움 with YOU'와 위생컨설팅인 '안심채움 with 비짓제주'로 진행된다.먼저 '안심채움 with YOU'는 관광객이 직접 방문했던 도내 음식점 중 청결하고 위생적인 안심식당을 인스타그램을 통해 추천하는 이벤트로 오는 6월 20일까지 진행된다.또한 도내 철저한 방역과 위생적 서비스 제공에 참여하고 있는 식당들을 대상으로 전문 컨설팅을 통해 한층 더 청결한 요식업 서비스를 제공하는 '안심채움 with 비짓제주'는 오는 9월까지 추진된다.캠페인 이벤트에 참여하려면 본인 인스타그램 계정에 필수 계정 태그(@visitjeju.kr)와 해시태그(#안심채움, #비짓제주)를 포함해 추천하려는 식당의 이미지를 올리면 된다.공사는 참여자 중 120명을 추첨해 한라산소주 증정 술잔 세트(30명)와 제주 마들렌 세트(30명), 음료 기프티콘(60명)을 경품으로 제공한다./연합뉴스