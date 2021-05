마로니에공원서 즐기는 공연예술의 향연…대학로거리공연축제

한국소극장협회는 오는 28일부터 30일까지 대학로 마로니에공원 야외무대 및 좋은공연안내센터 다목적홀에서 제15회 대학로거리공연축제를 개최한다고 24일 밝혔다.'되돌아, 봄'을 주제로 하는 올해 축제에서는 3편의 공동제작 공연과 8편의 초청공연 등 총 11개의 공연을 만날 수 있다.정의감과 기사도에 심취한 유랑기사와 순박하고 엉뚱한 시종의 우스꽝스러운 여정을 그린 '유랑기사'(마임공작소 판), 사무엘 베케트의 '고도를 기다리며'를 인형극으로 선보이는 '길 위의 인형극-고도를 기다리며'(인형극연구소 인스), 프로젝터로 다채로운 이미지와 그림자를 결합한 그림자극 '미녀와 야수'(극단 청년단)가 선보인다.초청공연으로는 '두발자유화'(우주마인드프로젝트), '이혼재판관'(극단 저면관수), 'The Clown in the Park'(벼랑끝날다), '신통방통 도깨비'(놀이하는 이모네), '벚꽃엔딩'과 '정크 클라운'(극단 현장), '비눗방울 쇼'(팀클라운), '할아버지와 양말목 친구들'(극단 사다리)이 상연된다.한국소극장협회는 코로나19 확산 방지를 위해 관람 인원을 제한해 운영할 예정이다.자세한 내용은 축제 누리집(https://www.d-festa.com) 참조./연합뉴스