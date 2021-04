데이비드 호크니 신작 해돋이 영상, 코엑스 전광판서 내달 공개

글로벌 공공미술프로젝트 CIRCA…런던·뉴욕 등 5개 도시 동시상영영국 출신의 세계적 현대미술가 데이비드 호크니(84)의 신작 영상미디어 작품이 다음 달 서울 코엑스광장에서 공개된다.글로벌 공공 미술 프로젝트 CIRCA는 서울, 런던, 뉴욕, 로스앤젤레스, 도쿄 등 5개 도시 옥외 스크린에서 데이비드 호크니의 작품을 선보인다고 30일 밝혔다.데이비드 호크니의 '태양 혹은 죽음을 오랫동안 바라볼 수 없음을 기억하라(Remember you cannot look at the sun or death for very long)'는 서울 코엑스 케이팝 스퀘어 LED 스크린에서 다음 달 1일 오후 8시 21분에 처음 상영된다.데이비드 호크니가 프랑스 노르망디에서 아이패드로 제작한 작품으로, 해돋이를 주제로 한 2분 30초 분량 애니메이션이다.작품은 5월 한 달 동안 같은 장소에서 매일 저녁 같은 시간에 볼 수 있다.런던 피커딜리 라이트, 뉴욕 타임스퀘어 70개 전광판, 로스앤젤레스 펜드리 웨스트 할리우드, 도쿄 신주쿠 유니카 비전에서도 상영된다.CIRCA 웹사이트에서는 매일 저녁 영국 표준시 오후 8시 21분에 작품을 볼 수 있다.데이비드 호크니가 애니메이션으로 선보이는 해돋이는 '대봉쇄'에서 풀려나기 시작한 여러 나라에 강력한 희망과 협력의 상징을 제시하며 봄날의 도래를 알리는 메시지라고 CIRCA는 설명했다.데이비드 호크니는 "우리의 눈에 비친 세상은 어떠한가? 세상의 아름다움을 보기 위해서는 시간이 필요하다"라며 "대형스크린에 펼쳐질 나의 작품과 마주할 모든 이들이 이를 경험하기를 바란다"고 전했다.데이비드 호크니는 현존하는 최고 작가로 꼽히는 현대미술 거장이다.회화와 드로잉, 판화뿐만 아니라 사진과 뉴미디어 등 다양한 장르를 통해 세계 미술계에 막대한 영향력을 미치는 예술가다.제프 쿤스 등과 더불어 작품 가격이 가장 비싼 생존 작가로도 꼽힌다.지난 2018년 회화 '예술가의 초상'이 뉴욕 크리스티 경매에서 1천19억원에 판매됐다.예술가 조셉 오코너가 설립한 CIRCA는 공공장소에서 디지털 아트를 선보여온 예술 플랫폼이다.지난해 10월부터 런던 중심부 대형 스크린 피커딜리 라이트와 온라인을 통해 디지털 아트를 선보여왔다.이번 프로젝트의 국내 협력 기관으로는 바라캇 컨템포러리가 참여했다./연합뉴스