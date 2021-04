번역가 황석희, 윤여정 인터뷰 번역 지적

"존경 아닌 동경으로 번역했어야"

잘못된 번역, 윤여정 의도 훼손 우려

배우 윤여정/사진=연합뉴스

유명 번역가 황석희가 윤여정의 외신 인터뷰 중 '할리우드를 '존경'하지 않는다'는 발언을 ''동경'하지 않는다'로 번역했어야 한다고 지적했다.황석희는 28일 자신의 인스타그램에 윤여정이 "할리우드 존경 안한다"는 인터뷰 타이틀이 달린 기사 이미지를 게재한 후 "헤드라인을 보자마자 윤여정 선생님이 쓴 표현은 'respect'가 아닌 'admire'라고 직감했다"며 'When some project comes from America, people in Korea think I admire Hollywood, No, I don't admire Hollywood'(미국 작품을 맡으면 한국에선 내가 할리우드를 동경한다고 생각하기도 한다. 난 할리우드를 동경하지 않는다)라는 원문 영어 기사를 소개했다.그러면서 "존경이 아니라 동경으로 옮겨야 한다"며 "촬영하러 미국을 가야 그 핑계로 아드님을 한 번이라도 더 보신다는 위트있는 얘기였다"고 설명했다.이어 윤여정이 "That’s from the bottom of my hear"라고 언급한 사실을 소개하며 "인터뷰 말미엔 농담 같지만 굳이 이렇게 진심이라고 강조하셨다"며 "존경(존중)하지 않는다고 번역하면 무례한 사람으로 만드는 것"이라고 문제를 제기했다.황석희는 국내 영화계를 대표하는 번역가로 알려졌다. '보헤미안 랩소디', '분노의 질주' 시리즈, '스파이더맨' 시리즈를 비롯해 '데드풀' 시리즈를 맛깔나게 번역하며 영화 관객들이 찾아보는 번역가로 알려졌다.윤여정은 지난 26일 미국 로스앤젤레스에서 진행된 제93회 아카데미 시상식에서 영화 '미나리'로 여우조연상을 수상했다. 섬세한 연기 뿐 아니라 위트있는 소감으로 미국 현지에서도 호평받고 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com