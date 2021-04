아카데미 여우조연상 타고 브래드 피트와 함께 선 윤여정 (로스앤젤레스 로이터=연합뉴스)

'제93회 아카데미 시상식' 여우조연상 수상자인 배우 윤여정에게 브래드 피트의 냄새를 물었던 매체가 논란이 된 장면을 삭제했다.26일(현지시간) 미국 방송 엑스트라TV는 지난 25일 아카데미 시상식 직후 윤여정과 비대면으로 진행한 인터뷰 영상에서 일부를 편집해 공개했다.이 방송사 진행자는 윤여정을 향해 여우조연상 시상자였던 브래드 피트에게서 "얘기 나눴나? 그에게서 어떤 냄새가 났느냐(What did you guys talk about? And what did he smell like?)"고 물었다. 윤여정은 이 질문에 당황하지 않고 "냄새 맡지 않았다. 나는 개가 아니다"라고 재치넘치게 응수했다.해당 질문에 대해 무례했다는 비판이 이어졌지만 엑스트라TV는 사과 없이 문제가 된 장면만 슬쩍 삭제해 빈축을 샀다.윤여정은 영화 '미나리'를 통해 한국 배우로는 최초로 아카데미 시상식에서 여우조연상을 받았다.일각에서는 'What did Brad Pitt smell like' 질문이 단순히 냄새에 관해 묻는 게 아니라 유명인을 만난 느낌을 물은 것이라는 해석도 내놨다.하지만 동시통역사인 박혜림 (주)칼라스컴퍼니 대표는 "표현하는 문화적 상식의 차이라서 딱 잘라 말하긴 어렵지만 당시 상황을 본다면 '느낌이 어땠냐'라고 해석될 여지는 별로 없다. 그 자리나 순간의 성격에 맞지 않는 질문이었다"고 지적했다.영화에서 손자가 윤여정에게 할머니 냄새가 난다고 언급하는 장면이 있는데 그의 연장선이 아니었을까 묻자 "기자가 영화를 보고 그렇게 말한 거라면 칭찬할 만한 일이지만 그 부분과 관련된 질문을 하면서 자연스럽게 물어봤어야 하는데 이 상황을 보면 그런 의도도 아니었던 것 같고 너무 뜬금없었다"고 꼬집했다.아울러 "문화적 차이인데 서양 문화에서는 셀럽을 만난 사람에게 '그 사람에게 어떤 향이 났냐'는 질문을 하는 경우가 있다. 호들갑스럽게 부유층 혹은 셀럽의 냄새를 궁금해하는 표현을 하기도 하지만 이 질문을 너무 좋은 질문이었다고 보긴 어려울 것 같다"고 했다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com