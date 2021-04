"불행·우울 등 마음의 병이 만성콩팥병 위험 높인다"

서울대병원, 대규모 유전체 연구로 정신건강이 미치는 영향 분석전반적 행복·삶의 의미·우울함·과민함·수면시간 등 연관만성콩팥병은 콩팥(신장)이 노폐물 배출, 전해질 균형 등 제 기능을 하지 못한 채 만성적으로 손상된 상태를 말한다.만성콩팥병 환자는 투석이나 이식 등 신대체요법을 받아야 해 삶의 질이 떨어질 뿐만 아니라 심혈관질환 위험도 크다.이런 만성콩팥병이 발생하고 악화하는 원인은 다양하다.정신건강 문제도 원인 중 하나로 여겨져 왔지만 학문적 근거는 부족했으나 국내 연구진이 대규모 유전체 분석을 통해 정신건강과 만성콩팥병 사이의 연관성을 확인한 연구 결과를 내놨다.서울대병원 김동기 교수팀(박세훈 전임의)은 약 100만여 명의 유전체 데이터를 분석해 전반적인 행복감, 삶의 의미, 우울감, 과민함, 수면이 만성콩팥병의 발생과 직접적인 관련이 있다고 20일 밝혔다.연구 표본은 '만성콩팥병 유전자 컨소시엄(CKDGen Consortium)'과 '영국 바이오뱅크(UK Biobank)' 데이터를 활용했다.나이, 성별 등 환자의 기본적인 인구통계학적 정보부터 일반적인 행복감, 삶의 의미, 우울감, 과민 정도 등 정신적 건강 관련 정보도 수집했다.그 결과 전반적인 행복감이 높은 사람은 만성콩팥병 발생 위험이 낮았다.행복(행복·매우 행복·극도로 행복)하다고 응답한 사람은 불행(불행·매우 불행·극도로 불행)하다고 응답한 사람보다 만성콩팥병 발생 위험이 약 31% 낮았다.또 자신의 삶에 대해 의미 있다고 응답한 사람은 그렇지 않은 사람보다 만성콩팥병 발생 위험이 약 23% 낮았다.반면 우울감과 과민 정도는 만성콩팥병 발생 위험을 높였다.우울감이 있다고 응답한 사람은 그렇지 않은 사람보다 만성콩팥병 발생 위험이 약 45% 높았다.과민한 사람 또한 그렇지 않은 사람보다 발생 위험이 16% 높았다.연구팀은 또 다른 논문을 통해 약 100만여 명의 유전체 데이터에서 수면과 만성콩팥병의 관계도 확인했다.수면 시간을 ▲ 부족(6시간 미만) ▲ 적정(6∼9시간) ▲ 과다(9시간 이상) 등 세 그룹으로 분류해 분석한 결과 부족한 수면 시간은 만성콩팥병 발생 위험을 높이는 요인으로 확인됐다.김 교수는 "이 연구에서 정신건강이 만성콩팥병이라는 신체 질환에 영향을 미치는 것으로 나타났다"며 "의료진은 혈압, 혈당 수치 등 기존에 알려진 의학적 지표 외에도 환자의 감정적 상태나 수면시간 등 정신건강에 주의를 기울일 필요가 있다"고 밝혔다.두 연구의 결과는 모두 신장 분야 국제학술지 '미국 신장학회지'(Journal of the American Society of Nephrology) 최근호에 게재됐다./연합뉴스