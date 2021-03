위클리X어썸하은, 'After School' 콜라보 안무 영상 공개...완벽 칼군무

[연예팀] 위클리와 인기 키즈 크리에이터 어썸하은의 콜라보 안무 영상을 공개했다.





나하은은 지난 30일 오후 2시 유튜브 공식 채널 '어썸하은'을 통해 위클리의 신곡 'After School(애프터 스쿨)'의 콜라보 안무 영상을 공개해 이목을 사로잡았다.





유튜브 채널 총 506만의 구독자를 보유하고 있는 '어썸하은'의 나하은은 댄스는 물론 키즈모델까지 섭렵한 만능 엔터테이너로 특히 K-POP 댄스 커버와 유명 가수들과의 컬래버레이션 영상들을 업로드 하며 누적 조회수 약 7억 6천회를 달성한 글로벌 인기 크리에이터로 활발하게 활동 하고 있다.





공개된 영상 속 위클리와 나하은은 비비드한 스트릿 패션을 맞춰 입고 'After School' 안무를 선보였다. 평균 나이 18세인 위클리와 유명 키즈 크리에이터 나하은, 두 'K-하이틴' 스타의 만남은 상큼 발랄한 에너지로 눈길을 사로잡았으며, 한 팀 같은 칼군무로 완벽한 호흡을 자랑해 감탄을 자아냈다. 영상 말미에는 위클리와 나하은의 이번 콜라보 비하인드 스토리를 담은 영상 업로드를 예고해 팬들의 기대감을 높였다.





위클리 미니 3집 '위 플레이(We play)' 타이틀곡 'After School'은 방과 후 친구들과의 일상과 자유의 소중함을 역동적인 신디사이저 사운드와 톡톡 튀는 멜로디 속에 녹인 댄스 곡으로, 한층 성장한 위클리만의 생기발랄한 매력을 고스란히 느낄 수 있는 곡이다.





지난 17일 미니 3집으로 컴백한 위클리는 타이틀곡 'After School'이 벅스 13위 등 음원차트 상위권에 진입하고, 약 1만 9천장의 초동 판매량으로 전작 'We can(위 캔)'의 초동판매량을 경신했다. 이어 'After School' 뮤직비디오 역시 공개 5일 만에 유튜브 조회수 1500만 뷰를 돌파, 전작을 뛰어넘는 '커리어 하이' 성적으로 2020년 '신인상 6관왕'을 차지한 '슈퍼 루키' 다운 저력을 과시하고 있다.





한편, 위클리는 각종 음악방송에 출연해 신곡 'After School' 무대를 선사하며 활발한 활동을 이어간다.(사진출처: 위클리X어썸하은, 'After School' 유투브 영상 캡처)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr