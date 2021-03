신도리코, R&D 강화…스마트한 업무환경 조성 앞장

[2021 한국산업의 브랜드파워] 사무용복합기 부문

신도리코(이하 신도)는 1960년 창립 이후 국내 사무용 복합기 시장을 선도해온 사무기기 전문기업이다. 전국 500개의 서비스 네트워크로 업계 최대 판매망을 구축한 신도는 영업 및 서비스 인재 양성에 힘을 쏟고 있다. 오피스 솔루션 분야에서 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 글로벌 경쟁력을 확보, 업무 효율성을 높이고 유지비를 줄일 수 있는 사무용 복합기 제품을 꾸준히 출시해왔다.신도는 고품질의 사무기기 제품은 물론 기업 프린팅 환경에 최적화된 오피스 솔루션도 함께 제공하고 있다. 이를 통해 고객사의 비즈니스 환경과 니즈(needs)를 파악해 안정적인 맞춤형 솔루션을 제공하며, 국내 유수 대기업 및 공공기관, 정부기관에 패키지형 솔루션을 제공하고 있다. 2020년에는 공유 오피스 패스트파이브에 최적화한 ‘클라우드 MPS’ 솔루션을 구축해 스마트한 업무 환경 조성에 나서고 있다.신도는 전국 검찰에 형사기록물 개인정보보호조치를 위한 복합기 기반의 개인정보 마스킹 처리 시스템을 확장 공급했다. 지속적인 보안 강화로 모든 통신 구간과 파일에 대한 암호화 처리를 통해 뛰어난 보안성을 제공했다. 2020년 창립 60주년을 맞은 신도리코는 ‘Start, New Sindoh’라는 슬로건과 함께 변화와 혁신을 통해 새로운 신도로 도약해 나가고 있다. 경영 방침은 ‘All 2D & 3D Pro, All Innovation, All New Sindoh’로 신도의 기반이 되어온 2D 부문과 미래 핵심 성장 동력인 3D 부문에서 임직원 모두가 프로정신을 갖고, 대내외적인 환경 변화에도 빠르게 대응해 혁신을 거듭해 나감으로써 한 단계 더 성장한 ‘All New Sindoh’로 거듭날 방침이다.