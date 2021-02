한복 디자이너 이용주‧김인자‧김단하, 문체부 장관 표창 수상

문화체육관광부는 한국공예디자인문화진흥원 한복진흥센터와 함께 2일 서울 종로구 한복진흥센터에서 '2021년 한복문화 진흥 유공자 시상식'을 개최한다.수상자는 이용주, 김인자, 김단하 등 한복 디자이너 3명으로 문체부 장관 표창을 받는다.'그레타 리'로 활동하는 이용주 디자이너는 50년 이상 한복 공연 의상을 제작하고 해외 한복패션쇼를 개최하는 등 한복 세계화에 공헌한 공로가 인정됐다.'당초문한복' 김인자 디자이너는 침선장 이수자로서 전통한복을 연구하고 신진 한복인을 양성했으며 '단하주단' 김단하 디자이너는 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오 의상을 제작해 한류 팬들에게 한복을 널리 알렸다.아울러 전통 배자를 창의적으로 해석한 작품들을 전시한 서울여대는 '2020년 한복전문교육 우수 프로그램상'을 받는다.문체부와 한복진흥센터는 한류 연예인과 협업해 한복의 해외 진출을 지원하고, 한복 입는 문화를 확산하기 위해 지자체, 유관기관, 학교 등과 함께 한복교복과 한복근무복을 도입한다고 밝혔다./연합뉴스