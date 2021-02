"90분에 117억 수익"…블랙핑크 온라인 공연 28만명 접속

블랙핑크, 첫 온라인 콘서트 개최

유튜브 유료 멤버십 추가 가입해 관람

YG "가입자수 28만 명"

그룹 블랙핑크 /사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 첫 온라인 콘서트를 성공적으로 마쳤다.블랙핑크는 지난달 31일 유튜브 블랙핑크 채널을 통해 첫 라이브스트림 콘서트 '더 쇼(THE SHOW)'를 개최했다.소속사 YG엔터테인먼트는 "블랙핑크의 첫 온라인 콘서트 'THE SHOW'의 멤버십 가입자 수는 약 28만 명으로 1차 파악됐다"며 "K팝 걸그룹이 단 한 번에 끌어모은 라이브스트림 콘서트로써 최다 관객 수를 기록했다"고 1일 밝혔다.앞서 블랙핑크는 지난해 초 일본 3대 돔 투어로 20만 명의 관객을 동원한 바 있다. 'THE SHOW'로는 해당 기록을 훌쩍 뛰어넘었다.약 90분간 진행된 이번 공연은 티켓 수익만 최소 100억원 대에 달한다. 'THE SHOW'는 유튜브 블랙핑크 채널에서 유료 멤버십을 추가 가입하는 방식으로 진행됐다. 라이브스트림 공연 이용권과 재방송 관람이 가능한 스탠다드는 3만6000원, 비하인드콘텐츠 시청권 등이 추가된 플러스는 4만8000원에 판매됐다.유료 멤버십 가입자 28만명이 모두 스탠다드를 구입했다고 하더라도 티켓 수익은 100억원을 넘는다. 스탠다드와 플러스 가격의 평균가인 4만2000원으로 단순 계산하면 수익은 117억6000만원이 된다.수치뿐만 아니라 YG와 블랙핑크가 활용한 플랫폼에도 주목할 필요가 있다. 유튜브가 한 아티스트와 독점 계약을 맺고 온라인 콘서트를 유료 중계한 것은 블랙핑크가 처음이다. 유튜브 최초의 라이브 스트림 주인공이 블랙핑크인 것. 높은 유튜브 구독자 수와 콘텐츠 조회수로 '유튜브 퀸'이라 불리는 블랙핑크의 파급력을 느끼기에 충분한 대목이다.블랙핑크의 유튜브 구독자 수는 전 세계 아티스트 중 2위로, 1위인 캐나다 팝스타 저스틴 비버를 바짝 추격하고 있다. 이번 공연의 영향으로 블랙핑크의 유튜브 신구 구독자 수는 큰 폭으로 증가했다. 지난해 12월 공연 개최 소식이 발표된 이후 약 두 달 만에 무려 270만여 명이 늘었다.올해 데뷔 5년차를 맞은 블랙핑크는 '붐바야'부터 '휘파람', '불장난', '마지막처럼', '뚜두뚜두', '킬 디스 러브(Kill This Love)', '하우 유 라이크 댓(How You Like That)', '러브식 걸즈(Lovesick Girls)' 등 다수의 히트곡을 탄생시키며 K팝 대표 걸그룹으로 자리매김했다.이들은 'THE SHOW'에서 라이브 밴드와 함께 호흡하며 수준급의 라이브와 강점으로 꼽히는 강렬한 퍼포먼스를 선보였다. 온라인 콘서트임에도 불구하고 웅장한 밴드 사운드를 기반으로 음악과 퍼포먼스에 집중해 현장감을 극대화한 점이 인상적이었다.그간의 온라인 콘서트가 AR, VR 등 첨단기술을 활용하는데 집중했다면 'THE SHOW'는 아날로그 연출을 지향, 블랙핑크의 뮤직비디오에 등장했던 폐허가 된 도시, 거대한 날개 등을 무대 위에 구현해냈다. 물, 불을 활용한 무대 효과부터 신비롭고 독특한 분위기를 풍기는 동굴 무대 세트까지 다채로운 연출이 라이브 공연 본연의 매력을 살리는 데 주력했다.블랙핑크는 히트곡부터 솔로 무대까지 무려 20곡을 완벽하게 소화해냈다. 로제의 솔로앨범 수록곡 '곤(GONE)'이 최초로 공개돼 이목을 끌기도 했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com