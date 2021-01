WELCOME, HELMUT LAND

무겁게만 느껴지던 그들이 잠시 무게를 내려놓았다. 무심하고 차가운 브랜드 컬러와 2020년 경자년을 대표하는 ‘마우스’ 캐릭터는 좀처럼 어울릴 것 같지 않았지만 결과는 대성공. 가상 행성 ‘헬무트랜드’를 중심으로 짜인 이 컬렉션 테마는 스케치북 속 아이디어가 실시간으로 구체화되는듯 역동적이다.





아이템 군은 기본에 충실한 모양새다. 컬렉션 마스코트가 그려진 후디, 스웨터, 롱슬리브 티셔츠가 눈에 띄며 로고 그래픽을 재구성한 스웨트 팬츠, 숏 팬츠 또한 구매욕을 불러일으킨다. 컬렉션 소개 영상에는 1993년산 카우보이 부츠 등 랭의 자산이 오랜만에 등장하기도 했는데, 이를 통해 정통 아카이브에 대한 카슨의 애정을 엿볼 수 있다.





HELMUT LANG SAINTWOODS RESORT 20/21 COLLECTION: See You Soon