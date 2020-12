출처=소니뮤직 제공

머라이어 캐리가 국내 최대 음원사이트인 멜론의 24일 일간 차트에서 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want for Christmas Is You)로 1위에 올랐다.이 곡은 발매된 지 26년이 지났음에도 여전히 많은 사람들의 사랑을 받고 있다. 이 곡은 지난해까지 10억 회에 이르는 스트리밍 횟수를 기록했다.24시간 누적 이용량을 기준으로 매시간 발표하는 멜론 '24히츠'(Hits) 차트에서도 25일 오후 3시 기준으로 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1위를 기록했다. 이어 '산타 텔 미'(2위), '미리 메리 크리스마스'(4위), 시아의 '스노우맨'(5위) 등이 포진했다.'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 '산타 텔 미', '미리 메리 크리스마스'와 함께 오후 3시 기준 지니와 플로 차트에서도 1~3위를 점하고 있다.신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com