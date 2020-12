위클리 지한, 이달의 소녀 'Why Not?' 커버 댄스 영상 공개

[연예팀] 위클리(Weeekly)의 지한이 이달의 소녀의 '와이 낫(Why Not?)'을 완벽 소화했다.플레이엠엔터테인먼트 측은 8일 오후 8시 위클리 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 위클리 지한이 커버한 이달의 소녀 '와이 낫(Why Not?)' 댄스 영상을 공개했다.지난 11월 위클리 지한은 원더케이(1theK) 오리지널 콘텐츠 '롤모델커버VS'에서 그룹 이달의 소녀(LOONA)와 백예린을 각각 댄스 롤모델, 보컬 롤모델로 꼽으며, 이달의 소녀의 '와이 낫(Why Not?)'과 백예린의 'Square'의 커버를 짧게 선보였다. 이후 팬들에게 두 곡 중 풀버전으로 보고 싶은 커버 곡 투표를 진행, 투표 결과 이달의 소녀의 'Why Not'?'이 선정되어 해당 커버 영상을 공개했다.공개된 커버 영상 속에서 지한은 올 블랙의 카리스마 넘치는 착장으로 수준급의 안무를 홀로 소화했다. 지한은 파워풀한 댄스 실력 뿐 아니라 시시각각 바뀌는 표정 연기로 보는 이의 이목을 사로잡으며, 이달의 소녀의 '와이 낫(Why Not?)' 안무를 완벽하게 소화해 '역대급 커버'라는 호평을 받았다.또한 평소 지한은 각종 인터뷰와 콘텐츠 등을 통해 이달의 소녀의 열렬한 '찐팬'임을 밝힌 바 있어, 이같은 '와이 낫(Why Not?)' 커버 안무 영상 공개는 더욱 글로벌 K팝 팬들의 시선을 끌고 있다.지한이 속한 그룹 위클리는 지난 6월 데뷔앨범 '위 아(We are)'로 누적 판매량 2만 장을 돌파해 데뷔와 동시에 K팝 팬들의 이목을 사로잡았다. 이어 지난 10월 발표한 미니 2집 '위 캔(We can)'은 초동 판매량 1만 3천장, 누적 판매량 2만 6천장에 달해 2020년 데뷔 신인 걸그룹 중 최다 초동 판매량과 최고 판매 수치 경신이라는 압도적인 성적을 기록하여 화제를 낳았다. 뿐만 아니라 미니 2집 타이틀곡 '지그재그(Zig Zag)' 뮤직비디오는 공개 4일 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하는 등 위클리는 '슈퍼 루키'로서의 저력을 과시하며 거침 없는 상승세를 이어가는 중이다.한편, 위클리는 지난 5일 '멜론뮤직어워드 2020'와 6일 '2020 엠넷아시안뮤직어워즈'에서 신인상을 수상해 '2020 대세 신인 걸그룹' 행보에 박차를 가하고 있다.(사진제공: 플레이엠 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr