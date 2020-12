'세계 속으로 들어간 경제학자' 앨버트 허시먼의 생애와 사상

독창적인 관점으로 제3세계 경제발전 현장을 연구한 개발경제학자이자 유토피아를 약속하는 '거대 기획'에 도전하며 실현 가능한 개혁을 추구한 경제사상가.앨버트 O. 허시먼(1915∼2012)은 이렇게 요약된다.제러미 애덜먼 프린스턴대학교 역사학 교수가 독일 태생의 유대인 경제학자 허시먼의 생애와 사상을 담은 '앨버트 허시먼'(부키)이 번역 출간됐다.미국에서 2013년 출간된 이 책의 원제는 'Worldly Philosopher: The Odyssey of Albert O. Hirschman'으로 '세속의(worldly) 사상가'로 허시먼을 조명한다.또한, 독일 사회민주당 청년 조직에서 활동하며 베를린대학에 입학했다가 1933년 나치 집권에 독일을 탈출해 파리와 런던에서 대학을 마치고 이탈리아에서 박사학위를 받았으며 이탈리아 반파시즘 운동 가담, 프랑스군 입대, 미국 피신 후 미군으로 세계 2차대전 참전 등 오디세이아를 연상케 하는 파란만장한 여정을 따라간다.저자는 허시먼의 세속적인 측면을 '세계를 아우르는(of the world)', '세상에 대한(about the world)', '세계 속으로(to the world)' 등 세 가지로 설명한다.우선 허시먼은 독특할 정도로 세계를 아우르는 인물이었다.그는 유럽과 미국, 남미를 넘나들며 생활하고 연구했고 전 지구적인 사건들을 직접 겪고 관찰했다.허시먼은 세상에 대한 사상을 만들어내고자 했다.경제와 철학, 문학, 정치 분야에서 제시한 통찰은 상아탑에서 나온 것이 아니었다.그는 미국 경제학계가 배타적으로 전문화되는 추세를 우려했다고 저자는 전한다.무엇보다 그는 세계 속으로 들어가 변화에 기여하는 학문을 하고자 했다.그는 마르크스와 헤겔의 영향을 받았지만, 이들과 대비되는 '실천적 관념론' 또는 '실용적 이상주의'라고 이름 붙일 수 있는 사상을 발전시켜 나갔다.그는 자본주의와 공산주의 간 냉전이 한창이던 1952∼1956년 세계은행이 콜롬비아 정부에 파견한 경제 자문관으로 일했다.당시는 라틴아메리카 등 제3세계에는 개발의 물결이 몰아치던 시대이기도 했다.서방 세력은 대규모 경제개발 계획을 통해 시장의 영역을 확장하고자 자본을 쏟아부었고, 공산주의 혁명의 불씨는 현지에서 지펴지고 있었다.그는 공산주의의 확신에 회의적이었던 만큼이나 계획 경제를 지향하는 공산주의 혁명을 저지하기 위해 국가가 주도하는 대규모 개발 계획으로 경제를 성장시키겠다는 서방의 비전에도 동조하지 않았다.그는 세계은행 전문가들이 만든 개발 계획에 맞선 것에 대해 계획이란 외국인 전문가들이 인상적인 통계수치들로 만드는 것으로 상정되어 있었을 뿐, 정작 그것을 실행하고 관리해야 할 콜롬비아 현지 사람들이 가진 지식은 부차적이거나 비과학적이거나 혹은 아예 그보다도 못한 것으로 치부되고 있었기 때문이라고 설명한다.현지인들은 변화에 기여하는 사람이라기보다는 변화시켜야 할 대상으로 여겼다는 점에서 반발한 것이다.허시먼은 콜롬비아와 콜롬비아 사람들이 그저 전통의 관습에 빠진 채 무기력하게 원조나 기다리고 있는 것이 아니라 앞으로 나아가고 있다고 봤다.그는 저개발사회에서 희소한 것은 자본이나 중산층, 기업가 정신 등이 아니라 자본주의 사회에서 문제를 해결할 수 있는 의지와 기량, 즉 '개발과 관련된 의사결정을 할 수 있는 능력'이 부족했다고 분석했다.개혁이란 '변화를 강제하고 추동해낼 수 있는 긴장을 창출하는 것'이라고 본 허시먼은 경제개발은 외부에서 부과되거나 도입되는 것도 아니고, 구세주가 나타나 특별하고 신비로운 힘을 내놓음으로써 이뤄 주는 것도 아니라는 입장을 견지했다.개혁의 과정에는 현지인들과의 불안정한 연합, 현지인들이 알고 있는 기민하고 복잡한 전술이 필요하다고 본 허시먼은 사무실에 틀어박혀서 경제개발 계획을 세우는 대신 되도록 많은 사람을 만나 이야기를 나눔으로써 실행 과정의 모든 측면에서 문제해결의 실마리를 찾아내려 했다고 저자는 전한다.허시먼은 말년에 하버드대학을 비롯해 수많은 대학에서 명예박사 학위를 받는 등 명예를 누렸지만, 노벨경제학상은 받지 못했다.저자는 그 이유를 크게 두 가지로 설명한다.우선 실천적 관심에서 촉발된 사유의 실마리를 좇아 거대 이론의 맹점을 파고들었을 뿐, 자신만의 학파를 형성하는 데는 관심이 없었다는 점이다.또 갈수록 수학적 분석으로 경도되는 경제학계의 흐름과는 정반대로 경제학의 협소한 영역에 갇히지 않고 학문 간 경계를 아우르는 방향으로 나아갔다는 점도 적잖이 작용했을 것이라고 저자는 설명한다.김승진 옮김. 1천256쪽. 5만5천원./연합뉴스