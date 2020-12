보아, 20주년 리얼리티 ‘Nobody Talks To BoA’ 이번주 마지막 방송

[연예팀] 보아의 20주년 리얼리티 ‘노바디 토크 투 보아(Nobody Talks To BoA)’가 이번 주 막을 내린다.보아의 리얼리티 ‘노바디 토크 투 보아(Nobody Talks To BoA) - 모두가 그녀에게 말을 걸지 않아’는 매주 화, 목요일 오후 6시 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널에서 선공개 되며, 20주년을 맞이한 보아의 다양한 일상을 선보여 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.금일(8일) 공개되는 7화는 보아가 오랜 시간 함께 하고 있는 스태프들과 만나 허심탄회한 이야기를 나누는 모습이 담겨 있으며, 일본과 미국 진출 당시 느낀 보아의 솔직한 심경도 들을 수 있다.또한 10일 방송되는 마지막 화에서는 보아의 20주년 앨범 타이틀 곡 ‘베터(Better)’ 녹음과 안무 연습 현장은 물론, 20년 전 자신에게 하고 싶은 말, 20주년을 보내는 소감 등 다양한 이야기가 공개될 예정이다.한편, 보아는 오는 11일 밤 11시 SBS FiL과 더라이프 채널에서 방송되는 ‘라이브 온 언플러그드’에 출연한다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr