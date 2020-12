멜론, 오후 7시 'MMA 2020(멜론뮤직어워드)' 메인공연 공개

카카오(공동대표 여민수, 조수용)의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 개최하는 MMA 2020(멜론뮤직어워드 2020)의 메인공연이 5일 오후 7시 드디어 베일을 벗는다.



많은 관심과 사랑을 받으며 MMA WEEK 동안 다양한 장르-아티스트-음악 팬들의 신개념 '음악적 거리좁히기'를 선보인 MMA 2020이 성대한 피날레를 앞두고 있는 가운데, 오늘 메인공연에 대한 전 세계 K-Music 팬들의 기대감이 더욱 커지고 있다.



방탄소년단, 임영웅, 영탁, 더보이즈, 몬스타엑스, 아이즈원, 오마이걸, 코드쿤스트, 잔나비 최정훈, 사이먼 도미닉, 투모로우바이투게더 등 다양한 장르의 최정상급 아티스트들이 총출동해 선보이는 압도적인 분위기와 스타일리시한 퍼포먼스들이 팬들을 기다리고 있다.



멜론은 MMA 2020 메인공연을 앞두고 한시도 눈을 뗄 수 없는 온라인 뮤직 페스티벌을 예고하는 동시에 어느 해보다 의미있게 기억될 MMA 2020 메인공연 관전 포인트를 전했다.



대중음악사에 유일무이한 기록을 써내려가고 있는 방탄소년단은 MMA 2020에서 신곡 'Life Goes On' 무대를 예고했다.



방탄소년단은 MMA 2020에서 팬들에 대한 그리움과 애틋함을 그들만의 언어와 방식으로 표현한 무대를 선보일 예정이다. 퍼포먼스 타이틀은 '"BE" there'로, 각자의 자리에서 마음으로 함께 하고 있으며 그 마음을 '더 가까이' 닿게 한다는 의미를 지니고 있다.



온라인/비대면 방식으로 진행되는 MMA 2020에서는 메인공연 무대에 AR(증강현실)을 도입해 공연장 전체를 새로운 공간으로 연출한다.



MMA 제작진들의 강점인 스토리텔링과 상상을 초월하는 연출 역량에 뉴미디어 기술을 접목해 팬과 아티스트의 거리를 좁히고, 공연완성도를 높여 아티스트들의 세계관, 퍼포먼스를 생동감 있게 전달할 예정이다. 아티스트들이 선보이는 압도적인 분위기와 스타일리시한 퍼포먼스의 몰입감은 한층 더 고조될 전망이다.



임영웅의 첫 MMA 무대를 현장에서 즐기지 못하는 팬들을 위해 특별히 EX-3D 입체음향 기술을 도입했다. EX-3D 입체음향 기술은 현실감이 극대화된 탁월한 사운드를 제공해 이어폰 혹은 헤드폰을 사용해 감상하면 바로 곁에서 노래를 불러주는 듯한 입체감까지 경험할 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자