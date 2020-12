멜론 MMA 2020, '방탄소년단-임영웅-아이즈원 총출동'

방탄소년단, 임영웅, 영탁, 더보이즈, 몬스타엑스, 아이즈원, 오마이걸, 코드쿤스트, 잔나비 최정훈, 사이먼 도미닉, 투모로우바이투게더. 2020년 한국 음악을 빛낸 최고의 아티스트들의 공연을 MMA에서 만나볼 수 있다.



카카오(공동대표 여민수, 조수용)의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)은 5일 공개될 MMA 2020(멜론뮤직어워드 2020)의 메인 공연 주요 테마와 퍼포먼스를 일부 공개했다. MMA 2020 무대는 매년 전 세계 팬들과 문화산업 관계자들에게 회자된 만큼, 올해 MMA 2020에 대한 기대감도 더욱 높아질 전망이다.



MMA 2020 메인공연에는 방탄소년단, 임영웅, 영탁, 더보이즈, 몬스타엑스, 아이즈원, 오마이걸, 코드쿤스트, 잔나비 최정훈, 사이먼 도미닉, 투모로우바이투게더 등 다양한 장르의 최정상급 아티스트들이 출연을 확정했다.



방탄소년단은 2018년 MMA에서 국악을 접목한 퍼포먼스로 문화계를 뒤흔들었으며, 2019년 MMA에서는 영화를 방불케 하는 초대형 퍼포먼스를 선보이는 등 매년 무대마다 레전드를 갱신해왔다.



MMA에 첫 출연하는 트로트 스타 임영웅, 영탁의 무대는 세대를 불문하고 큰 기대를 받고 있다. 몬스타엑스, 더보이즈, 투모로우바이투게더도 한 순간도 놓칠 수 없는 명장면을 연출한다.



오마이걸과 아이즈원은 동화 같은 판타지 세상을 퍼포먼스로 선사한다. 오마이걸은 동화 속 세상을 본딴비주얼 콘셉트로 '숲의 아이' '돌핀' '살짝 설�어' 까지 오마이걸의 2020 히트곡을 선보인다. 아이즈원은 팬들의 판타지를 현실로 만들어 줄 동화 같은 퍼포먼스를 준비했다. 무엇 하나 놓칠 수 없는 두 가지 콘셉트의 무대로 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.



오직 MMA 2020에서만 만날 수 있는 코드쿤스트, 잔나비 최정훈, 사이먼 도미닉의 콜라보레이션 무대에서는 서로 차단된 시대를 살아가는 이 시대 모두를 위로하는 메시지를 전달한다. 달라질 미래보다 돌아올 일상을 꿈꾸는 MMA 2020의 바람을 퍼포먼스로 감상할 수 있다.



MMA 제작진은 "MMA 2020은 '달라질 시대'가 아닌 '돌아올 일상'에서 다시 만나기를 꿈꾸는 마음으로, 무대를 통해 지금 이 순간도 '보통날'로 돌아가는 길임을 이야기 할 예정"이라며 "직접 공연에서 만날 수 없는 아쉬운 마음을 위로할 수 있기를 바란다"고 설명했다.



MMA 2020 메인공연에 앞서 공개하는 사전 공연 콘텐츠에도 관심과 기대가 높아지고 있다. 가호, 다모임(염따, 딥플로우, 팔로알토, 더 콰이엇, 사이먼 도미닉), 박문치, 이날치, 장범준, 재재, 정세운, DAY6 (Even of Day)(데이식스 이븐 오브 데이) 등도 MMA WEEK에 출연해 특별한 무대와 콘텐츠를 선보일 예정이다.



MMA 2020은 12월 2일~5일까지 온라인・비대면으로 4일간 'MMA WEEK'로 진행된다. MMA WEEK 동안 콘셉트 "Stay Closer in Music"에 맞춰 사전 이벤트, 사전 공연, 메인 공연, 특별 영상 등 비대면 음악 축제에 맞는 다채롭고 흥미로운 콘텐츠를 순차적으로 공개한다. MMA 2020 메인 공연은 12월 5일 오후 7시 공개되며 카카오TV 앱/웹, 카카오톡 #카카오TV 탭, 멜론 앱/웹, 유튜브(해외) 등 다양한 온라인 채널을 통해 쉽게 참여하고 즐길 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자