[미술소식] 두산갤러리 우정수·아마도예술공간 김신욱 개인전

국립현대미술관 필름앤비디오 '2020막간'▲ 두산갤러리 우정수 개인전 = 서울 종로구 연지동 두산갤러리에서 우정수 개인전 'Where Is My Voice'가 지난 18일 개막했다.올해 상반기 두산레지던시 뉴욕 입주 작가로 선정돼 뉴욕에서 작업한 우정수는 이번 전시에서 폭 10m에 이르는 대형 회화 'Where The Voice Is'를 선보인다.갤러리 벽면 한쪽을 가득 채운 이 작품은 16개의 크고 작은 캔버스로 구성됐다.작가는 분할된 캔버스에 목소리와 연관된 에코 신화와 세이렌 신화를 파편적으로 담아냈다.저주를 받아 말대답만 반복하는 요정 에코와 아름다운 노래로 뱃사람들을 유혹해 죽음으로 이끄는 세이렌 이야기다.회화와 함께 벽지와 패브릭 설치 작품 등 다양한 작업이 전시된다.회화에서는 표현할 수 없는 미끈하거나 거친 질감과 광택이 만들어내는 독특한 감각을 표현한 10여 점의 설치 작품으로 이미지의 확장을 모색한다.전시는 12월 23일까지.▲ 아마도예술공간 김신욱 개인전 = 서울 용산구 한남동 아마도예술공간에서 제7회 아마도사진상 선정 작가 김신욱 개인전 'In Search of Nessie(네시를 찾아서)'가 19일 개막한다.스코틀랜드 인버네스에 있는 네스호의 전설이 작업 소재가 됐다.1934년, 네스호를 지나던 의사 로버트 윌슨이 찍었다는 괴생명체 사진으로 7세기 고문헌에 등장하는 괴물이 소환됐다.사진 이미지는 곧 사실이라고 믿던 시대, 조작된 이미지 한 장이 이야기를 전설과 신화로 만들었다.작가는 네시를 둘러싼 이야기를 조사하며 촬영한 다큐멘테이션 사진과 전설과 신화, 종교적 은유가 담긴 풍광 사진을 통해 예술, 과학, 문화산업, 종교가 네시라는 존재를 어떻게 수용했는지 보여준다.우리에게 익숙한 이야기와 신화의 의미를 비트는 전시는 믿음이 어떤 과정을 통해 특정 장소와 대상에 발현되는지, 무엇이 그런 믿음을 유지하고 작동하게 하는지 묻는다.12월 20일까지.▲ 국립현대미술관 필름앤비디오 '2020막간' = 국립현대미술관은 MMCA필름앤비디오 상영 프로그램 '2020막간'을 오는 20일 개막한다.서울관 내 영화관인 MMCA필름앤비디오가 운영하는 단기 프로그램으로, 프랑스와 미국 거장의 대표작 7편을 선보인다.필립 가렐의 '내부의 상처'(1972), '비밀의 아이'(1979), '그녀는 조명등 아래서 그토록 많은 시간을 보냈다…'(1985)와 요나스 메카스의 '월든(일기, 노트, 스케치)'(1969), '로스트 로스트 로스트'(1976), '행복한 삶의 기록에서 삭제된 부분'(2012) 등이 소개된다.앤 샬럿 로버트슨 작품은 17년에 걸쳐 자신의 얼굴과 신체의 변화, 주변 사람들과의 관계에 대한 고민과 내밀한 감정을 82개 필름으로 촬영한 '5년간의 일기'(1981~1997) 중 6개 작품이 상영된다.국립현대미술관 누리집에서 예약 후 무료로 관람할 수 있다./연합뉴스