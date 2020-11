보아, 리얼리티 'Nobody Talks To BoA' 오늘(17일) 첫 공개...프로페셔널한 매력 대방출

[연예팀] 보아의 데뷔 20주년 리얼리티가 금일(17일) 첫 공개된다.보아의 새 리얼리티 프로그램 ‘노바디 토크 투 보아 (Nobody Talks To BoA) - 모두가 그녀에게 말을 걸지 않아’는 오늘부터 매주 화, 목요일 오후 6시 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널에서 선공개된다.금일(17일) 방송되는 1화에서는 보아가 20주년 기념 앨범을 준비하며 20주년다운 음악이 무엇인지 고민하는 모습부터, 새 앨범 수록곡 녹음을 위해 끝없이 연습하고, 녹음실에서 섬세하게 디렉팅 하는 등 음악에 집중하는 보아의 프로페셔널한 면모를 담았다.더불어 뮤직 다큐멘터리 ‘202020 BoA’ 프로젝트 준비 과정도 공개, 기획 회의는 물론, 무대 재현을 위한 댄서 오디션에 참여한 열정적인 보아의 모습을 만날 수 있으며, 안무 연습 현장에서는 역대 활동 곡 안무들을 되짚어보다 “내 노래인데 모르겠다”며 잊혀진 기억으로 당황해하면서도 이내 완벽하게 안무를 소환하는 등 보아의 다양한 매력을 선보일 예정이다.또한 19일 오픈되는 2화에는 보아가 동방신기의 유노윤호, 퍼포먼스 디렉터 심재원과 만나 속 깊은 이야기를 나누는 모습이 담겨 있으며, 보아의 역대 최고 퍼포먼스가 무엇인지 물어보는 유노윤호의 질문에 보아가 과연 어떤 대답을 했을지 궁금증을 자아낸다.한편, 보아의 데뷔 20주년 기념 앨범 ‘베터(BETTER)’는 오는 12월 1일 공개된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr