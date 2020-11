K/DA 'MORE', 빌보드 월드 디지털송 세일즈 차트 1위

라이엇 게임즈의 인기 게임 '리그 오브 레전드(LoL, 롤)' 가상 걸그룹 K/DA가 발표한 첫 EP 앨범 'ALL OUT'의 타이틀곡 'MORE'가 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위를 차지했다.



빌보드는 10일 K/DA가 지난달 29일 발표한 신곡 'MORE'로 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위에 올랐다고 밝혔다.

2년 만에 컴백한 K/DA는 기존 음악 스타일에 한층 글로벌한 팝 느낌을 가미한 곡 'MORE'를 선보엿다. 특히 화려한 그래픽과 세련된 안무를 담은 뮤직비디오는 큰 인기를 얻었다. 'MORE' 뮤직비디오는 공개 하루 만에 유튜브 조회 수 1,200만 회, 열흘 만에 3,300만 회를 달성했으며 아이튠즈 K-POP 차트 1위와 아이튠즈 팝 차트 2위는 물론, 아이튠즈 월드와이드 송 차트 4위, 아이튠즈 미국 차트 7위에 오르기도 했다.



'MORE'는 아이돌 그룹 '(여자)아이들'의 미연과 소연, 미국의 팝 스타 매디슨 비어(Madison Beer)와 자이라 번스(Jaira Burns)가 참여했으며, 렉시 리우(Lexie Liu)가 객원 피처링으로 참여했다.



또 'ALL OUT' 앨범에 수록된 곡은 모두 국내외 유명한 아티스트들과의 협업으로 완성됐다. 특히, 마지막 수록곡 'I'LL SHOW YOU'는 인기 걸그룹 '트와이스'의 지효, 나연, 사나, 채영이 참여해 폭발적인 반응을 얻고 있다.



최근에는 세계적인 댄스 크루 '원 밀리언 댄스 스튜디오(1 MILLION Dance Studio)'가 (여자)아이들의 미연과 소연과 함께 'MORE'의 안무를 재해석한 영상(1MILLION X K/DA – MORE)을 공개해 큰 화제를 모았다. 해당 영상은 공개 4일만에 300만 조회 수를 달성했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자