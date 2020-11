오마이걸 효정, 온라인 콘서트 '겨울동화 : The Lost Memory' 개인 콘셉트 포스터 공개

[연예팀] 오마이걸 효정이 여신같이 아름다운 자태를 뽐냈다.3일 오후 WM엔터테인먼트는 소속가수 오마이걸 공식 SNS 채널을 통해 온라인 단독 콘서트 '겨울동화 : The Lost Memory'의 개인 콘셉트 티저 포스터를 올렸다.“잠들었던 나의 세상이 파랗게 물들어 아름다운 넌 꿈인 것 같아”라는 감성적인 문구가 적힌 티저에서 효정은 화이트 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 블루톤의 커튼들 사이로 모습을 드러낸 효정의 고혹적인 눈빛과 몽환적인 감성 속 우아한 자태가 이목을 집중시켰다.오마이걸은 '겨울동화 : The Lost Memory'를 통해 더욱 짙어진 감성과 오마이걸만의 독보적인 아이덴티티를 바탕으로 겨울의 시작을 알리는 판타스틱한 공연을 선사, 보는 이들의 눈과 귀를 매료시킬 전망이다.'겨울동화 : The Lost Memory'는 지난 2018년 10월 개최된 '2018 가을동화' 이후 약 2년 1개월 만에 열리는 단독 콘서트이자 '살짝 설렜어'와 '돌핀'으로 올 한해 최고의 걸그룹으로 자리매김한 오마이걸이 선보이는 무대인지라 팬들의 기대감은 더욱 높아지고 있다.오마이걸의 리더 효정은 현재 톡톡 튀는 상큼함과 매끄러운 진행 실력으로 뷰티 프로그램 '스튜디오 겟잇뷰티'에서 MC로 활약하고 있다. 또한 지난 3일 첫 방송한 KBS2 예능 ‘땅만빌리지’에서 고정 멤버로 출연하며 독보적인 사랑스러움과 밝은 에너지로 주목을 받고 있다. 이밖에도 효정은 MBC 에브리원 ‘주간 아이돌’ 공식 애교송 ‘내꺼해♡’를 직접 작사, 작곡하는 등 다채로운 분야에서 재능을 펼치고 있다.한편, 오마이걸의 온라인 단독 콘서트 '겨울동화 : The Lost Memory'는 오는 22일 오후 5시 인터파크 티켓을 통해 전세계로 송출될 예정이다.(사진제공: 더블유엠엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr