제이워크, 'Halloween' 포토박스 오늘(30일) 발매...온라인 팬사인회 개최

[연예팀] 제이워크의 스페셜 포토박스'제이워크 포토 박스 위드 할로윈(J-Walk Photo Box with Halloween)'이 정식 출시됐다.제이워크 스페셜 포토박스는 DAY(낮)와 NIGHT(밤) 2가지 테마로 제이워크의 상반된 매력을 담아냈다.'J-Walk Photo Box with Halloween'은 북클릿, 포스트카드, 포스터, 포토필름, 스티커, 포토카드, ID 포토, 폴라로이드, 아웃박스, 포토키링 등 10가지가 넘는 알찬 구성으로 소장 가치를 높였다. 또 할로윈 콘셉트에 맞춰 어린 시절 추억을 떠올리게 하는 제이워크의 인터뷰도 만날 수 있어 읽는 재미를 더했다.오는 31일에는 포토박스 구매자들을 위한 스페셜 이벤트로 제이워크의 첫 온라인 팬사인회가 준비됐다. 지난 1월 젝스키스의 첫 미니앨범 ‘올 포 유(ALL FOR YOU)’ 발매 이후 약 9개월 만에 마련된 자리여서 멤버들과 팬들 모두에게 소중한 시간이 될 예정이다.한편 '제이워크' 김재덕과 장수원이 속한 젝스키스는 올해 데뷔 23주년을 맞았다. 1997년 젝스키스로 데뷔한 김재덕과 장수원은 2002년 제이워크를 결성해 ‘Suddenly’, ‘Someday’, ‘여우비’ 등으로 꾸준히 사랑받고 있다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr