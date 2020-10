사진=게티이미지뱅크

맘카페는 아이를 키우는 엄마들의 인터넷 놀이터이자 스트레스 해소 창구다. 요즘은 지역별 맘카페가 잘 운영되면서 육아나 생활 정보를 공유하고 동네의 여론 창구 역할도 한다. 하지만 사람들이 많이 모이는 곳이다 보니 부작용도 있다.출산한지 1년 된 A 씨는 남편이 타지에 식당을 차리면서 이사를 하게 됐다. 가게를 오픈한지 얼마 안 돼 남편은 일뿐이었다. 속 터놓을 곳 없는 A 씨는 외로움을 해소하고자 지역을 대표하는 맘카페에 가입했다.초보 엄마인 A 씨는 맘카페에서 육아에 대한 조언을 얻고, 비슷한 상황의 엄마들의 이야기를 들으며 위로를 받았다. 회원들과 소통하다 유독 A 씨의 글에 자주 댓글을 다는 B 씨 를 눈여겨보게 됐다.B 씨는 "내가 단체 톡방을 하고 있는데 같은 지역 엄마들끼리 함께 어울려 보지 않겠냐"고 제안했다. 그러면서 "동네 엄마들끼리 시간 될 때 모여서 커피 한잔하고 육아 소통하는 방"이라고 했다.A 씨는 동네 친구를 사귈 수 있겠다 싶어 메신저 대화방에 들어갔다. 13명의 엄마들이 반겨주며 아이에 대한 이야기를 했다. 아기가 자는 시간엔 단체톡방을 통해 서로 스트레스에 대해 이야기하기도 했다.최근 톡방 공지에 '00월00일 밤 10시 XX술집' 이라는 메모가 떴다. 알고 보니 남편에게 아이를 맡기고 술자리를 갖는 것이었다.A 씨도 모임에 나오라는 '강요 아닌 강요'를 받았다. 그는 "코로나19 때문에 나가기 좀 그렇다. 괜찮아 지면 나가겠다"고 했다. 서너 번 제안을 거부했더니 톡방 멤버 C 씨가 티 나게 기분 나쁜 기색을 보였다.대화창에 C 씨는 "근데 모임 참석 못 하는 사람은 남편이 애도 안 봐주나?"라며 "정말 불쌍하다. 그런 남자랑 왜 사냐"고 메시지를 남겼다.또 "참석은 자유지만 너무 안 나오면 그냥 내보내자. 방 분위기 흐려진다", "술 강요도 안하는데 참석 좀 하세요~ 프로필사진 본인 맞나? 예쁘던데 이 정도면 도용 의심해보자"라는 말로 모임에 참석하지 않는 A 씨를 비꼬았다.같은 아파트에 사는 엄마 2명은 중고물품 거래 때문에 만난 적 있었다. 이들이 "사진 A 씨 맞아"라고 해서 의심에선 간신히 벗어났다.문제는 단톡방 멤버들은 A 씨 신랑의 음식점에서 모이면서다. B 씨가 "A, 너희 남편 가게에 와있어. 얼른 와"라고 연락한 것.A 씨는 황급히 남편에게 "아기 엄마들 갔냐"고 물었고 남편은 "와, 진짜...와서 보라"며 말을 잊지 못했다.식당에 부랴부랴 달려갔더니 엄마들 5명, 아빠들 3명, 아기들 8명이 테이블 3개 붙이고 앉아 술을 먹고 있었다. 테이블 위 술만 10병이 넘었고 아이들은 각자 태블릿 피씨, 휴대폰으로 영상을 보며 꾸벅꾸벅 졸고 있었다.A 씨가 가게에 도착하니 한 엄마가 "왜 이제 왔냐"며 "가게 너무 좋은데 우리 서비스 좀 줘"라고 말하며 웃었다.당황한 A 씨는 "너무 많이 드신 거 아니냐"면서 "저희 가게도 문 닫아야 하니 자리 옮기시는 게 좋을 것 같다"고 말했다.이들은 "가게 문 닫고 우리끼리 더 먹자"고 성화였다. 아이 때문에 들어가 봐야 한다고 거절했지만 "우리가 손님도 아니고 뭘 이렇게 빡빡하게 구냐"고 언성을 높였다.A 씨는 최대한 정중히 양해를 구했다. 옆에서 지켜보던 C 씨는 "그냥 다른데 가자"고 일행에게 말하며 "A, 너 단톡 나가라. 방장 언니, 그냥 쟤 강퇴시켜"라며 화를 냈다.그 자리에서 A 씨는 단체톡방에서 나갔다. 그는 "모임에 참석 안한 엄마들이 왜 나갔냐고 계속 연락 오더라. 그냥 맘카페도 탈퇴해 버렸다. 애 키우는 엄마로서 이해가 안간다. 맘카페 친목은 이런건가?"라고 분노했다.네티즌들은 "정보 공유 측면에서 좋다고 생각되지만 독박 육아, 남편 욕을 하며 똘똘 뭉치는 곳. '맘충'이 맘카페에서 생겨 나왔다"고 지적했다. 또 "멀쩡한 사람은 알아서 나가고, 진상만 남게 되는 것", "무시하고 사는 게 정신 건강에 좋을 듯", "남편 가게는 왜 알려줬나. 맘카페에 안좋은 글이라도 올리면 어떡하려고", "괜히 누명쓰고 억울한 일 생길까 봐 걱정된다", "맘카페에서 친목 맺지 말라. 조용히 정보만 보면 된다", "세력 만들어서 왕따시키는 일도 비일비재함", "맘충 집결지다. 쓸데없이 엮이면 정말 피곤하다" 등의 반응을 보였다.※[와글와글]은 일상 생활에서 겪은 황당한 이야기나 어이없는 갑질 등을 고발하는 코너입니다. 다른 독자들과 공유하고 싶은 사연이 있다면 보내주세요. 여러분의 사연을 보내실 곳은 jebo@hankyung.com입니다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com