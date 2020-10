'교통올림픽' ITS 세계총회 강릉 유치 추진…국제 웨비나 개최

9개 아태 이사국 참여…교통분야 K방역·강릉 ITS 청사진 홍보정부가 지능형교통체계(ITS·Intelligent Transport Systems) 세계총회의 강릉 유치를 위해 본격적인 활동에 나섰다.국토부는 29일 '강릉 ITS 세계총회 유치를 위한 국제 웨비나(웹과 세미나의 합성어)'를 연다고 28일 밝혔다.'교통 올림픽'으로도 불리는 ITS 세계총회는 1994년 프랑스 파리에서 시작돼 매년 아시아, 미주, 유럽을 순회하며 열리는 ITS 분야의 세계 최대 전시회이자 학술대회다.한국에서는 1998년 '제5회 서울 ITS 세계총회'와 2010년 '제17회 부산 ITS 세계총회'가 열린 바 있다.국토부는 올해 2월 '2026년 ITS 세계총회 유치 후보 도시 선정 평가위원회'에서 국내 유치 후보 도시로 강릉시를 최종 선정하고 강원도, 강릉시, 한국도로공사, 한국지능형교통체계협회 등과 함께 유치위원회를 꾸려 유치 활동을 펼치고 있다.한국 외 이사국에서는 대만이 수도 타이베이를 유치 후보지로 신청해 강릉과 경쟁하고 있다.이번 국제 웨비나에는 중국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 호주 등 유치도시 선정 투표권을 가진 아·태 이사회 9개국 이사들이 참석할 예정이다.이번 회의에서 국토부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련한 교통 분야의 K-방역 사례, 한국판 뉴딜 정책의 주요 과제 중 하나인 사회간접자본(SOC) 디지털화 정책 등을 소개한다.특히 김한근 강릉시장이 연사로 나서 스마트시티와 자율주행 협력시스템(C-ITS) 등을 통한 미래 강릉의 ITS 청사진을 제시할 계획이다.국토부와 강릉시는 이번 웨비나를 시작으로 2021년 호주 ITS 아태 총회 등 국제무대에서도 유치 활동에 총력을 다할 방침이다./연합뉴스