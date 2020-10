▽"미국 전역에서 농심 라면 관심 높아"

▽농심, 내년 미국에 제 2공장 가동

해리 해리스 주한미국대사는 23일 농심 녹산공장을 방문해 농심 박준 대표이사와 환담을 나눴다. 사진 왼쪽부터 해리스 주한미국대사와 농심 박준 대표이사.사진=농심 제공.