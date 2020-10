여자친구, 첫 온라인 콘서트 'G C:ON(지콘)' 개최...역대급 스케일 예고

[연예팀] 여자친구가 온라인 콘서트를 개최한다.여자친구는 금일(20일) 공식 유튜브 채널을 통해 '2020 GFRIEND ONLINE CONCERT GFRIEND C:ON'(이하 'G C:ON(지콘)'의 티저영상을 공개하며 콘서트 개최 사실을 전했다.이날 공개된 티저영상은 온라인 콘서트라는 형식에 맞춰 소셜 미디어 플랫폼 콘셉트로 제작됐다. 영상에서 여자친구는 청명한 가을날의 싱그러운 분위기와 함께 맑고 상큼한 매력을 보여 줘 눈길을 사로잡는다.여자친구는 이번 공연에서 역대 히트곡과 함께 새 정규앨범 '回:Walpurgis Night(회:발푸르기스의 밤)'의 수록곡 무대를 최초로 선보일 예정임을 밝혀 글로벌 K팝 팬들의 기대감을 자극하고 있다.여자친구 소속사 쏘스뮤직은 "완성도 높은 첫 온라인 콘서트를 위해 여자친구가 다양한 스페셜 스테이지를 준비하고 있다. 역대급 스케일로 풍성한 볼거리를 선사할 것"이라고 전했다.여자친구는 2018년 첫 번째 아시아 투어 'Season of GFRIEND'에 이어 2019년 두 번째 아시아 투어 '2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!]'를 성황리에 개최한 바 있다. 여자친구는 총 17회의 단독 콘서트를 통해 풍성한 음악 스펙트럼과 다채로운 레퍼토리를 선보이며 명실상부 '퍼포먼스 장인'으로 자리매김했다.'G C:ON(지콘)'은 여자친구의 첫 온라인 콘서트이자, 지난해 11월 일본 요코하마에서 개최된 'GFRIEND 2019 ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!]' 이후 약 1년 만에 개최하는 콘서트로, 완벽한 퍼포먼스와 완성도 높은 공연으로 공식 팬클럽 '버디(BUDDY)'와 관객들을 찾아간다.'G C:ON(지콘)'은 오는 31일 오후 5시 약 90분간 개최되며 온라인으로 생중계된다. 글로벌 팬 커머스 플랫폼 위버스샵(Weverse Shop)에서 결제 후, 제공되는 링크를 통해 라이브 시청 페이지에서 위버스샵 계정으로 로그인 후 시청 가능하다.한편, 여자친구는 31일 'G C:ON(지콘)'을 개최한 뒤, 11월 9일 새 정규앨범 '回:Walpurgis Night'으로 전격 컴백한다.(사진제공: 쏘스뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr