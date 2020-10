지니뮤직, 음악과 色이 만났다…인공지능이 매일 음악 골라주는 뮤직컬러

지니뮤직, 큐레이션 음악서비스

지니뮤직은 15일 음악플랫폼 최초로 음악과 컬러를 매칭한 초개인화 비주얼 큐레이션 음악서비스 ‘뮤직컬러’를 선보였다. 세계 음악플랫폼 중 처음으로 음악을 색깔로 구분하는 서비스를 내놓은 것이다.지니뮤직이 지니앱 5.0 서비스로 전면 개편하면서 도입한 뮤직컬러는 이용자의 음악감상 취향을 장르, 분위기, 감정 등 다양한 요소로 세밀하게 분석해 현재 나의 음악성향을 신비로운 음악색깔로 표현해준다.지니앱 5.0 서비스의 핵심 개념은 음악에 대한 취향을 색채의 매력으로 표현한 것이다. 모든 음악을 333가지 컬러로 매칭한 뒤 나만의 뮤직컬러 아이덴티티를 부여하는 신개념 컬러 큐레이션이다. 지니뮤직 이용자는 나만의 뮤직컬러를 기반으로 컬러를 믹스하듯이 큐레이션 음악을 즐길 수 있다. 이 서비스는 음악을 감각적인 비주얼로 즐길 수 있게 했다는 점에서 기존의 음악앱 큐레이션 서비스와 차별화했다는 평가다.지니뮤직은 1년여 동안 뮤직컬러 서비스를 기획하고 개발했다. 고객의 음악감상 이력을 세밀하게 분석한 뒤 컬러매칭 인공지능(AI) 큐레이션 기술을 적용했다.나만의 음악컬러는 어떤 음악을 감상하느냐에 따라 매일 달라질 수 있다. 고객이 감상하는 음악에 따라 뮤직컬러는 변화한다. 그 음악들은 나만의 뮤직 캘린더에 기록되고, 클릭 한 번으로 쉽게 인스타그램에 공유할 수 있다. 사용자들은 자신의 색깔과 다른 이들의 색깔을 비교해 새로운 이야깃거리를 만들 수 있다.뮤직컬러서비스는 지니뮤직의 ‘For You’ 큐레이션 서비스로 더 풍성해진다. For You 서비스는 고객이 컬러를 믹싱하듯, 뮤직컬러를 바꿀 수 있도록 한 것이다.지니앱 5.0버전은 ‘Play Your Color’란 슬로건과 함께 직관적이고 단순한 사용자환경(UI)으로 새롭게 변신했다. 지니 홈 메인 화면을 시원한 UI로 구성하기 위해 ‘뮤직’ ‘TV’ ‘DJ’ 탭을 설정했다. 이용자는 음악과 DJ 선곡을 듣고 싶을 때나 영상을 보고 싶을 때 탭버튼 선택으로 쉽게 해당 영역의 콘텐츠를 만날 수 있다.지니뮤직은 또 독일 iF디자인어워드 2020 커뮤니케이션 부문에서 본상을 받은 지니의 브랜드 아이덴티티(BI)를 5.0버전에 적용했다. 지니 BI 디자인은 ‘언제나 고객과 함께, 고객이 혁신적인 음악경험을 마음껏 즐길 수 있게 한다’는 서비스철학을 담고 있다. 조훈 지니뮤직 대표는 “뮤직컬러는 고객의 음악정체성을 컬러로 정의하고 컬러 큐레이션과 함께 고객이 감각적으로 음악을 즐기는 독창적인 서비스”라며 “세계 최초로 음악과 컬러를 매칭한 초개인화 비주얼 큐레이션 서비스를 제시했다는 점에서 자부심을 느낀다”고 말했다.유재혁 대중문화전문기자 yoojh@hankyung.com