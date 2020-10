"코로나 이후 산업이 어떻게 변화할지 고려"

김난도 서울대 소비자학과 교수가 내년 키워드로 '브이노믹스(V-nomics)'를 선정했다. /사진=연합뉴스

김난도 서울대 소비자학과 교수(사진)가 내년 키워드로 '브이노믹스(V-nomics)'를 선정했다. 브이노믹스는 바이러스(Virus)의 첫 영문자 '브이'에서 시작한 단어로 '바이러스가 바꿔놓은, 그리고 바꾸게 될 경제'라는 뜻이다.김난도 교수는 13일 '트렌드 코리아 2021' 출간을 맞아 열린 온라인 기자간담회에서 "브이노믹스는 코로나를 염두에 두고 기획한 키워드"라며 "산업이 어떻게 회복하고 소비자 선호는 어떻게 바뀌는지 등을 고려했다"고 말했다.김난도 교수는 국내 경기에 대해서는 전반적으로 케이(K)자형 양극화를 그릴 것으로 예상했다. 그는 산업 업종별로 다양한 모습을 보일 것으로 예측하며 △공동체 의식과 관용 △정부 역할의 균형 감각 △조직의 변화 대응 역량 등이 중요하다고 강조했다.첫음절을 모아 내년의 10대 키워드를 표현하는 단어로는 '카우보이 히어로'(COWBOY HERO)를 꼽았다.'카우보이 히어로'는 △Coming of 'V-nomics(브이노믹스) △Omni-layered Homes(레이어드 홈) △We Are the Money-friendly Generation(자본주의 키즈) △Best We Pivot(거침없이 피보팅) △On This Rollercoaster Life(롤코라이프) △Your Daily Sporty Life(오늘 하루 운동) △Heading to the Resell Market(N차 신상) △Everyone Matters in the 'CX Universe'(CX 유니버스) △'Real Me': Searching for My Own Label(레이블링 게임) △'Ontact', 'Untact', with a Human Touch(휴먼터치)를 의미한다.김난도 교수는 "날뛰는 소를 마침내 길들이는 능숙한 카우보이처럼 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)를 잘 잘 길들이는 작은 영웅들의 활약을 기다린다는 취지"라며 "내년에는 백신이 나와서 이 사태가 종식되기를 바라는 희망도 담았다"고 설명했다.김난도 교수는 'MZ세대'의 두드러진 약진에도 주목했다. MZ세대는 1980년대 초에서 2000년 사이에 태어난 '밀레니얼 세대'와 1990년대 중반부터 2000년대 초반에 태어난 Z세대를 아우르는 단어다.그는 '소비의 롤러코스터를 탄 자본주의 키즈'로 대변되는 이들이 돈과 소비에 편견이 없는 새로운 소비세대로 유행을 선도하고 비즈니스의 방향을 주도하며, 브랜드의 흥망을 결정할 것으로 전망했다.'언택트'(비대면) 키워드가 강조되는 상황에 대해서는 "코로나19 와중에서도 온·오프라인에서의 자아가 분리되는 부분은 계속 생겨난다. 나는 누구인지 고민하는 정체성 문제가 온라인 시대에 더 중요해졌다"고 강조했다. 이어 "브이노믹스 이외의 나머지 키워드들은 코로나19가 아니었더라도 중요했던 문제들이다. 트렌드의 속도가 빨라진 것이지, 없던 트렌드가 생겨난 것은 아니다"라고 평가했다.이미경 한경닷컴 기자 capital@hankyung.com