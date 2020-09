[신간] 우리 옆집에는 사이코패스가 산다

걸어다니는 어원 사전·시작책 / 종이약국▲ 우리 옆집에는 사이코패스가 산다 = 서종한 지음.경찰청 프로파일러 출신의 대학교 심리학과 교수가 자신의 범죄 현장 경험과 역사적 사례, 국외 전문가들의 연구 결과 등을 토대로 사이코패스와 관련돼 제기되는 여러 궁금증에 답을 내놓는다.저자에 따르면 사이코패스는 대인관계에서 냉정함과 대담함, 보통 이상의 지능지수, 향후 폭력 가능성, 연쇄 살인과 같은 악마성과 깊은 관련성이 있다.일부는 정신 병리적이지 않거나 기대보다 훨씬 더 적응적 특징을 갖고 생활한다는 점에서 '성공적 사이코패스'라고 불리기도 한다.비열하고 잔인하면서도 어떻게 해서든 처벌은 피해 가는 유형의 사이코패스는 우리가 한 번쯤 마주쳤던 직장 동료나 이웃일 수도 있다.이 책에서 저자는 19세기 사이코패스라는 개념의 등장부터 시작해 사이코패스 진단을 위한 기법의 발전 과정을 설명하고 소시오패스와 비사회성, 반사회성 성격장애와 사이코패스의 차이점을 풀이한다.또 연쇄살인과 성범죄 등 대표적인 사이코패스 범죄의 특징을 실제 사례를 들어가며 분석한다.사이코패스를 치유할 수 없다는 학자도 있으나 저자는 그들을 치유할 수 있고 또 그래야만 한다고 본다.가정폭력과 학대에 내몰린 아이들에게 따뜻한 손길을 내미는 것이 유력한 치유방안이 될 수 있다고 그는 지적한다.시간여행. 276쪽. 1만6천원.▲ 걸어다니는 어원사전 = 마크 포사이스 지음, 홍한결 옮김.영어 단어의 어원을 학문적으로 분석하고 추적하기보다는 우리 일상에서 흔히 쓰이는 단어와 우리가 미처 몰랐던 표현을 중심으로 종횡무진 연관 관계를 따라가는 식으로 어원에 다가간다.1990년대 중반 국내에서 큰 인기를 얻었던 책 '꼬리에 꼬리를 무는 영어'의 영어판이라고 할 수 있다.예를 들어 영어 단어 'book'은 '책'이라는 뜻 이외에 '장부'라는 뜻이 있어서 글자 그대로는 '책을 구워 익힌다'는 말이 되는 'cook the books'는 '장부를 조작하다'라는 의미가 된다.나아가 'bookmaker'는 원래 '책을 제본하는 업자'를 뜻했지만, 영국 경마장에서 내기 장부(betting book)에 기록하는 사람, 즉 '도박업자'로 의미가 확장된다.경마에서 아무도 돈을 걸지 않은 말이 우승하면 바로 이 bookmaker가 판돈을 모조리 차지하는데, 여기에서 'turn-up(뜻밖의 행운)'이라는 말이 합쳐지고 'bookmaker'가 'book'으로 축약되면서 '의외의 일'이라는 뜻의 영어 관용어 'a turn-up for the book'이라는 말이 생겼다.이렇게 112가지 영어 어원과 여기에서 파생된 단어, 어구들에 관해 들여다보면서 유전학, 천문학, 독성학, 정신분석학과 같은 과학부터 전쟁사, 문화, 문학, 종교까지 세상사의 온갖 이야기들을 만나게 된다.윌북. 388쪽. 1만6천800원.▲ 시작책 / 종이약국 = 한국서점인협의회 엮음.전국 40여개 중형 서점의 연합인 한국서점인협의회(한서협)의 '시작책 서가'와 '종이약국 서가' 프로젝트의 결과물을 책으로 정리했다.이들 프로젝트는 전국 서점이 함께 서가를 만들고 활용하자는 취지에서 시작한 공동 프로젝트의 일부다.'시작책'은 베스트셀러나 고전 위주의 추천 도서 목록에서 탈피해 독서 초보자도 쉽고 재미있게 읽을 수 있는 책을 시인, 소설가, 철학자 등 12명이 추천한다.문학, 인문·과학·철학, 자기경영·심리·예술 등 분야별로, 또 유아에서 청소년까지 연령대별로 쉽게 읽을 수 있는 시작책과 '함께 읽으면 좋은 책' 540권을 소개한다.북바이북. 232쪽. 1만3천원.'종이약국'은 한서협 소속 서점마다 우체통을 설치해 접수한 고민 엽서들을 바탕으로 추린 인생 고민 20가지와 그 고민을 풀어나가는 데 도움이 될 만한 책 311권을 제시한다.책을 추천한 이는 다독가로 유명한 작가, 기자, 출판평론가 등 17명이다.고민의 내용은 '미래', '자존감', '가족관계', '사회관계', '이별', '마음의 치유' 등이며 여기에 해결의 실마리를 제공할 수 있을 것이라며 추천한 책은 문학, 자기계발, 에세이, 인문 등 다양한 분야에 걸쳐 있다.북바이북. 368쪽. 1만5천원./연합뉴스