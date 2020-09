해외문화홍보원, 외국인 맞춤 한국 생활 안내 책자 발간

문화체육관광부 산하 해외문화홍보원은 3일 외국인이 한국에서 생활하는 데 필요한 정보를 담은 영문 안내 책자 '󰡔한국에 있는 동안(While in Korea)'󰡕을 발간했다.이 책자는 지난해 3월부터 '월간 󰡔코리아'󰡕와 정부 대표 다국어포털 '코리아넷'에서 연재하는 'While in Korea' 16편을 엮은 것이다.코리아넷에서는 이들을 영어와 중국어, 일본어, 스페인어 등 9개 언어로 번역해 소개하고 있다.주요 내용은 핸드폰 개통과 은행 계좌 만들기, 경조사 예절, 김장 문화 등과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 정책 등이다.홍보원은 500부를 주한 외국 대사관과 재외 한국문화원 등에 먼저 배포하고 독자들의 반응에 따라 추가로 제작할 계획이다./연합뉴스