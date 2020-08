AP "신규확진 441명…5개월만에 최고 수준"

"의료시설 수용 능력 부족해질 수도" 우려

구로보건소 선별진료소에 몰린 시민들 [사진=연합뉴스]

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 이어진 24일 오전 대전시 서구 만년동 서구보건소 선별진료소에서 의료진이 시설을 방역하고 있다. 2020.8.24 [사진=연합뉴스]

외신이 한국에서 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 신규 확진자가 '통제할 수 없을 정도(slip out of control)'로 증가하고 있다면서 제한 조치가 불가피하다고 보도했다.AP통신은 27일(현지시간) "바이러스(코로나19) 급증세는 한국의 봉쇄 가능성을 높이고 있다"는 제목의 기사에서 한국의 코로나19 신규 확진자가 최근 2주간 매일 세자릿 수로 증가하는 등 통제할 수 없는 수준이라며 이같이 밝혔다.AP는 한국 질병관리본부가 이날 신규 확진자가 441명이라고 발표한 것을 언급한 뒤 "이는 3월7일 483명 이후 최근 5개월 만에 최고 수준"이라고 타전했다. 의료시설에 수용된 신규 확진자가 4000명에 육박하면서 보건전문가들은 의료시설 수용 능력이 부족해질 수 있다고 우려하고 있다고도 지적했다.또 한국 보건당국이 전국적으로 사회적 거리두기를 강화했지만 그러한 조치로는 충분하지 않다는 목소리가 나온다면서, 보건 관계자들은 지난 주말 서울 지역 교통량이 불과 20% 줄어드는데 그친 데 대해 아쉬움을 나타냈다고 전했다.아울러 한국 보건당국은 코로나19 확산세가 진정되지 않으면 10명 이상 집회를 금지하고 민간기업에 재택근무가 권고되는 등 사회적 거리두기 수준을 3단계로 격상하는 방안을 검토하고 있다고 알렸다.영국 가디언은 "코로나19 억제로 국제적 찬사를 받았던 한국이 두 번째 심각한 발병에 직면했다"면서 "비난의 화살이 대부분 복음주의 교회로 향하고 있다"고 보도했다.로이터도 "인구가 밀집된 도시를 중심으로 코로나 바이러스 사례가 급증하자 수도 서울에서 실내 및 실외 공공장소에서 마스크 착용을 의무화했다"고 전했다.파이낸셜타임스는 "한국이 바이러스 급증으로 전국적 봉쇄 위기에 놓였다(S Korea on brink of near-lockdown nationwide as virus surges)"고 보도했다.이어 "한국은 첨단 추적 시스템 등으로 국제적 찬사를 받았다"면서도 "최근 한국의 상황은 효율적 코로나19 대응 시스템을 갖춘 나라에서도 재확산 위험이 계속해서 제기될 수 있다는 것을 의미한다"고 분석했다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com