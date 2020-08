위클리, 리얼리티 ‘WE CLEAR’에서 특급예능감 뽐내

[연예팀] 위클리가 신규 리얼리티 첫 등장부터 ‘갯벌 투혼’을 펼쳐 화제다.글로벌 K팝 미디어 원더케이(1theK) 측은 지난 19일 오후 원더케이 오리지널 유튜브 및 공식 SNS 채널 등을 통해 걸그룹 위클리의 신규 웹 리얼리티 프로그램 '위클리어 (WE CLEAR)' (기획-제작 1theK)의 첫 번째 에피소드를 전격 공개했다.'위클리어'는 2020년 ‘슈퍼 루키’ 걸그룹 위클리가 첫 여행 리얼리티에서 이루고 싶었던 버킷리스트를 바탕으로 하는 본격 '힐링' 리얼리티로 약 한 달간 총 4회차에 걸쳐 공개된다. ‘위클리, 미션을 클리어하라’라는 부제에 발맞춰 위클리 멤버들은 리얼리티 속 주어지는 각종 미션들을 단계적으로 해결해 나감은 물론 신인답지 않은 ‘폭소만발’ 예능감을 예고하며 일찍부터 국내외 팬들의 남다른 이목을 집중 시켜왔다.공개된 1화에서는 숙소, 차 안 등을 배경으로 한 위클리의 일상 모습과 함께 바다 대신 ‘갯벌’ 위에 떨어진 위클리 멤버들의 ‘요절 복통’ 리얼리티 입성기가 그려졌다.프라이빗 비치가 함께 있는 단독 펜션으로 다 함께 여름 휴가를 떠난 위클리는 갯벌 위에서 ‘해물라면’을 건 ‘100초 팀워크 릴레이’에 도전, ‘한판 승’을 위한 투혼을 펼쳐 폭소를 자아냈다. 3단 뛰기, 림보, 갯벌 썰매, 손뼉 씨름, 조개 캐기 등 차례대로 극한 미션에 도전한 멤버들은 오디오가 빌 틈 없는 거침없는 예능감은 물론 열정 가득 ‘무공해’ 청정 매력으로 팬들에게 특별한 ‘여름 휴가’를 선사해 좋은 반응을 얻고 있다.특히 영상 말미 공개된 2화 예고편에서는 위클리의 팀워크와 담력을 확인할 수 있는 ‘납량 특집’편이 깜짝 공개, 눈물까지 쏙 뺄 막강 미션 등장을 예고하며 기대감을 한층 높였다. 위클리의 특급 예능감을 확인 할 수 있는 ‘입덕’ 콘텐츠 ‘위클리어’는 매주 수요일 오후 8시 원더케이(1theK) 오리지널 유튜브 및 공식 SNS 채널 등지를 통해 만나볼 수 있다.한편 위클리는 앞서 데뷔 미니음반 ‘위 아(We are)’를 발매, 타이틀 곡 ‘태그 미(Tag Me (@Me)' 등 약 5주간에 걸친 데뷔 활동을 성공리에 마무리했다. 2020년 데뷔 신인 걸그룹 중 최다 음반 판매량을 기록하며 월등한 성장세를 보이고 있는 위클리는 현재 발 빠른 컴백 준비에 착수한 것은 물론 오는 22일 진행되는 방송의 날 특집 ‘코리아 온 스테이지-수원화성’ 무대에 참여하는 등 꾸준하게 활약을 이어가고 있다.(사진제공: 플레이엠 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr