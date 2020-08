빅히트 엔터테인먼트(의장 방시혁)가 역대 최고였던 지난해와 유사한 2020년 상반기 실적을 공개했다.



빅히트 엔터테인먼트는 13일 '2020년 하반기 공동체와 함께하는 빅히트 회사설명회'(이하 회사설명회)를 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 진행했다.



방시혁 의장은 올해 상반기 코로나19로 인해 방탄소년단의 월드투어 일정을 전면 수정할 수밖에 없었던 상황을 되돌아보며, 어려움 속에서도 "빅히트가 추구하는 '콘텐츠'와 '팬'이라는 본질에 더 집중했다"고 강조했다. 방 의장은 그 결과 앨범과 음원, 온라인 공연, 공식 상품, 영상 콘텐츠 등 다양한 영역에서 수익을 창출해 2020년 상반기 매출 2940억원, 영업이익 497억원을 기록했다고 발표했다(K-IFRS 연결기준, 외부 감사 전 잠정 실적).



방시혁 의장은 지난 5월 플레디스 엔터테인먼트의 합류로 더 확장된 '빅히트 레이블즈'(Big Hit Labels)와 상반기 아티스트들의 압도적인 성과를 소개했다. 올해 상반기 활동한 아티스트는 방탄소년단과 투모로우바이투게더, 여자친구, 뉴이스트와 세븐틴이다. 상반기 가온 앨범 차트에 따르면 100위 내 앨범 판매량 중 40%가 빅히트 레이블즈 아티스트의 작품이다. 특히 앨범 판매량 1위를 차지한 방탄소년단의 'MAP OF THE SOUL: 7' 426만장, 2위 세븐틴의 '헹가래' 120만장을 합하면 '톱 10 판매량'의 53%에 달한다고 설명했다.

방 의장은 또한, 방탄소년단과 투모로우바이투게더의 연내 컴백을 예고하고, 앞으로 데뷔할 신인 그룹에 대한 소개를 이어갔다. 방시혁 의장은 "CJ ENM과의 합작 법인 빌리프랩이 이끄는 글로벌 케이팝 아티스트 육성 프로그램 '아이랜드'를 통해 결성될 팀의 데뷔 조가 곧 선정되고, 민희진 빅히트 CBO, 쏘스뮤직과 함께 준비 중인 걸그룹도 내년 데뷔할 것"이라고 말했다.



빅히트 아이피의 이승석 사업대표는 아티스트와 음악 등 원천 IP로부터 캐릭터, 세계관과 같은 2차 IP로 확장하고 이를 바탕으로 부가 사업모델을 만들어 온 다양한 사례를 소개했다. 최근 론칭한 방탄소년단 캐릭터 '타이니탄(TinyTAN)'과 노랫말을 그림으로 표현한 일러스트북 '그래픽 리릭스(GRAPHIC LYRICS)' 등 빅히트 자체 사업과 다양한 브랜드와의 라이선싱 성과도 발표했다.



또한, 빅히트 쓰리식스티 김동준 사업대표는 빅히트의 오리지널 콘텐츠 브랜딩 전략을 설명했다. 김 사업대표는 빅히트가 2011년부터 영상팀을 꾸려 빅히트만의 오리지널 콘텐츠를 제작하고, 지속성 있는 기획과 콘텐츠 별 특성을 살린 콘셉팅 등 꾸준한 브랜딩을 통해 영상 콘텐츠의 가치를 높여왔다고 설명했다.



빅히트는 사업 구조로서 가동한 빅히트 생태계의 사례로 지난 6월 진행한 방탄소년단의 온택트 공연 '방방콘 The Live'를 소개했다. 윤 Global CEO는 "티켓 구매 부스, 상품 판매 부스, 공연장과 관람석 등을 오프라인 대형 스타디움에서 플랫폼 위버스로 그대로 옮겨왔다"며 "'방방콘 The Live'는 공연 관람, 티켓과 공식 상품 구매, 응원봉 연동까지 모두 위버스에서 진행했다. 이는 빅히트 생태계 안에서 만들어 낸 또 하나의 혁신"이라고 강조했다.



'방방콘 The Live'는 전 세계 107개 지역에서 동시 접속자 75만 6천여 명을 기록해 '최다 시청자가 본 라이브 스트리밍 음악 콘서트'로 기네스에 올랐다. 한편, 온오프라인으로 진행할 방탄소년단의 10월 공연 'BTS MAP OF THE SOUL ON:E'의 개최 소식도 이 자리에서 발표됐다.



빅히트는 이종 산업과의 결합을 통해 새롭게 선보일 콘텐츠들도 예고했다. 한국어 학습 교재 'Learn! KOREAN with BTS'와 빅히트 레이블즈 아티스트의 음악을 새로운 형태로 즐길 수 있는 '모바일 리듬게임', 넷마블과 함께 한 방탄소년단 세계관을 활용한 게임 티저도 공개했다.



방시혁 의장은 회사설명회를 마무리하며 "언택트 시대에는 진정성이 무엇보다 중요하다. 빅히트는 더 좋은 콘텐츠로 팬들에게 위로와 감동을 줄 수 있도록 진정성을 담은 '커넥트(Connect)'에 집중해 레이블과 사업 모두에서 진화한 답을 찾아 나가겠다"고 강조했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자