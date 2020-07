타이틀 곡 '온(ON)'으로 세개 부문 후보 선정

그룹 방탄소년단 /사진=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV Video Music Awards) 3개 부문 후보에 이름을 올렸다.30일(현지시간) MTV 홈페이지를 통해 공개된 후보 목록에 따르면, 방탄소년단은 지난 2월 발표한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 타이틀곡 '온'(ON)으로 '베스트 팝', '베스트 안무', '베스트 K팝' 후보에 선정됐다.방탄소년단은 지난해에도 '베스트 안무', '베스트 K팝' 후보에 올랐으나 올해에는 '베스트 팝'에서도 후보로 선정된 바 있다.이들은 '베스트 팝' 부문을 두고 테일러 스위프트의 '러버'(LOVER), 레이디 가가·아리아나 그란데 '레인 온 미'(Rain on Me), 저스틴 비버 '인텐션스'(Intentions) 등과 겨룬다.'베스트 안무' 부문에서는 '온' 외에도 '온두아 리파 '피지컬'(Physical), 다베이비 'BOP', 레이디 가가·아리아나 그란데 '레인 온 미' 등이 후보에 이름을 올렸다.'온' 안무를 맡은 빅히트의 퍼포먼스 디렉터 손성득, 이가헌, 이병은 등도 방탄소년단과 함께 '베스트 안무' 부문 후보에 올랐다. '베스트 안무'는 아티스트뿐만 아니라 안무 창작자 모두에게 주어지는 상이다.가장 뛰어난 한국 가요를 가리는 '베스트 K팝'은 '온'을 비롯해 레드벨벳 '사이코', 몬스타엑스 '섬원스 섬원'(Someone's Someone), 엑소 '옵세션'(Obession), (여자)아이들의 '오 마이 갓', 투모로우바이투게더 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려'가 경쟁한다.'MTV 비디오 뮤직 어워즈'는 미국 음악 방송 채널 MTV가 개최하는 음악 시상식이다. 총 21개 부문에 대해 수상자를 발표한다.이 중 15개 부문은 온라인 투표가 진행되며 나머지 6개 부문은 전문가의 선정으로 수상이 이뤄진다.올해에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 '베스트 쿼런틴 퍼포먼스(Best Quarantine Performance)'와 '베스트 뮤직 비디오 프롬 홈(Best Music Video from Home)' 부문이 추가됐다.대상 격인 '올해의 비디오'에는 빌리 아일리시 '에브리싱 아이 원티드'(Everything I Wanted), 에미넘 '고질라'(Godzilla), 퓨처 '라이프 이즈 굿'(Life Is Good), 레이디 가가·아리아나 그란데 '레인 온 미', 테일러 스위프트 '더 맨'(The Man), 위켄드 '블라인딩 라이츠'(Blinding Lights) 6개 작품이 노미네이트됐다.시상식은 다음 달 30일 MTV를 통해 생중계된다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com