'젖지 않는 책'…여름휴가철 맞아 세번째 방수책 시리즈

"물놀이 하며 책 읽어요.젖지 않는 종이로 제작해 여름 휴가철 해수욕장과 수영장, 계곡 등에서 파손 우려 없이 안심하고 읽을 수 있는 '워터프루프 북' 세 번째 시리즈가 출간됐다고 27일 민음사가 밝혔다.워터프루프 북은 습기에 강한 재질인 '미네랄 페이퍼'를 활용해 만든 책이다.세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 'IF 디자인 어워드' 커뮤니케이션 부문에서 올해 본상을 받은 시리즈이기도 하다.세 번째 시리즈는 짧은 소설 3종이다.'시스터 후드', '모바일 리얼리티', '괴담'이라는 세 가지 키워드를 주제로 김초엽, 김세희, 정세랑, 이장욱 등 젊은 작가 34명이 각기 개성 있는 단편들을 선보인다.1권 'The 짧은 소설 1 : 시스터 후드'는 여성을 다룬 플래시 픽션을 엄선했고, 'The 짧은 소설 2 : 모바일 리얼리티'는 기술 급변과 모바일 환경이 우리 삶에 미친 영향을 주제로 했다.'The 짧은 소설 3 : 괴담'에는 납량 특집처럼 공포 소설 12편을 실었다.반양장 판형으로 각 권이 플라스틱 케이스에 들어있다./연합뉴스