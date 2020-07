M2, TOO 리얼리티 '툐미스테리:좀비워' 첫 에피소드 공개

[연예팀]TOO의 'TOO MYSTERY(툐미스테리:좀비워)'가 베일을 벗는다.금일(14일) 오후 10시 M2 디지털 채널을 통해 TOO의 'TOO MYSTERY(툐미스테리:좀비워)' 첫 에피소드가 공개될 예정이다.'TOO MYSTERY(툐미스테리:좀비워)'는 월드클래스 아이돌을 꿈꾸는 TOO의 첫 리얼리티 프로그램으로, 좀비 바이러스에 감염된 멤버들과, 이들을 구하기 위해 백신을 찾는 멤버들의 쫓고 쫓기는 이야기를 그렸다.'TOO MYSTERY(툐미스테리:좀비워)' 1화에서는 첫 리얼리티 프로그램을 맞이해 숙소에 모여 축하 파티를 여는 TOO의 모습이 그려진다. 흥겨운 파티의 시간도 잠시, 정체 모를 음료수를 나눠 먹은 순간 숙소에 사이렌이 울리고, 두 멤버가 의문의 사람들에게 끌려가게 된다. 나머지 멤버들은 갑자기 사라진 이들을 찾기 위해 강원도 인제로 향한다.향후 인제에서 펼쳐진 1박2일간의 좀비 전쟁이 'TOO MYSTERY(툐미스테리:좀비워)'를 통해 팬들을 찾을 전망. TOO 멤버들은 좀비 게임과 번지점프, 폐가 체험 등 다양한 도전을 수행하며 숨겨진 예능감과 팀워크, 케미스트리까지 다채로운 매력을 발산할 예정이다.'TOO MYSTERY(툐미스테리:좀비워)'의 연출을 맡은 이주리 PD는 "TOO의 첫 리얼리티인 만큼 새로운 매력과 각 멤버들의 캐릭터가 잘 돋보일 수 있도록 고민했다"면서 "글로벌 팬들이 흥미롭게 즐길 수 있는 프로그램이 되길 바란다"라고 밝혔다.한편 'TOO MYSTERY(툐미스테리: 좀비워)'는 금일(14일) 오후 10시 M2의 디지털 채널을 통해 첫 에피소드가 베일을 벗으며, 매주 화요일과 금요일 오후 10시에 만나볼 수 있다. 또한 오는 7월 말 Mnet 방송을 통해서도 시청자들을 찾아갈 예정이다.(사진제공: Mnet M2)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr