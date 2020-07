(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

(여자)아이들이 첫 단독 콘서트를 이틀 앞두고 셋리스트의 일부를 깜짝 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 지난 3일 오후 (여자)아이들의 공식 SNS 채널을 통해 2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I'의 셋리스트 스포일러 이미지를 공개했다.오래된 항해 지도를 떠올리게 하는 스포일러 이미지에는 'LATATA', '한(一)', 'Uh-Oh', 'Oh my god'을 비롯한 (여자)아이들의 대표곡들은 물론 'MAZE', 'Blow Your Mind', '사랑해' 등 다채로운 곡 리스트가 담겨 있다. 이외에는 가려 보이지 않거나 일부만이 공개되어 있어 각종 추측을 낳으며 궁금증을 증폭시켰다.(여자)아이들이 데뷔 후 처음으로 개최하는 이번 온라인 콘서트는 그간 팬들이 보고 싶어 했던 무대부터 어디에서도 선보인 적 없는 최초 공개 무대까지, 눈을 뗄 수 없는 화려하고 매혹적인 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 마음을 완벽하게 사로잡을 예정이어서 기대를 모은다.더불어 이번 온라인 콘서트를 통해 멤버 민니와 우기의 자작곡이 최초 공개될 것으로 예고돼 공연 열기를 더하고 있다.한편 (여자)아이들의 온라인 콘서트 2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I'는 오는 5일 오후 3시에 개최된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com