[베스트셀러] 'BTS 그래픽 리릭스' 5권 모두 10위권 내 진입

방탄소년단(BTS)의 노래 가사를 그림으로 담은 책 5권이 발매되자마자 모두 10위권 안에 진입했다.3일 교보문고가 발표한 6월 넷째 주 온·오프라인 종합 베스트셀러 현황에 따르면 BTS의 노래 한 곡씩을 그래픽으로 풀어 쓴 '그래픽 리릭스' 시리즈 5권 가운데 '버터플라이'(Butterfly)가 2위, '어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론'(A Supplementary Story: You Never Walk Alone), '세이브 미'(Save ME)가 각각 4위와 5위에 올랐다.'하우스 오브 카즈'(House Of Cards)와 '런'(RUN)은 각각 9, 10위를 차지했다.그래픽 작가는 모두 다르지만 하나의 주제를 다룬 한 출판사의 책 5권이 일제히 베스트셀러 최상위권에 오른 것은 출판 역사상 유례를 찾아보기 힘들다.부와 행운의 비밀을 파헤친 '더 해빙'이 11주째 1위를 지켜 하반기까지 독주 체제를 이어갈지 주목된다.'흔한 남매 5', '설민석의 한국사 대모험 14'도 출간과 함께 각각 8위와 13위에 올랐다.'돈의 속성'(3위), '코로나 이후의 세계'((12위), '코로나 투자 전쟁'(19위) 등 경제·경영, 재테크 관련 서적의 인기도 여전했다.◇ 교보문고 6월 넷째 주 베스트셀러1. 더 해빙 (이서윤, 홍주연·수오서재)2. Butterfly (이규태 그래픽·BIG Hit IP)3. 돈의 속성 (김승호·스노우폭스북스)4. 애쓰지 않고 편안하게 (김수현·놀)5. A Supplementary Story: You Never Walk Alone (구자선 그래픽·BIG Hit IP)6. Save ME (이강훈 그래픽·BIG Hit IP)7. 기억 (베르나르 베르베르·열린책들)8. 흔한 남매 5 (흔한남매·아이세움)9. House Of Cards (박요셉 그래픽·BIG Hit IP)10. RUN (최지욱 그래픽·BIG Hit IP)/연합뉴스