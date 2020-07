7월4일은 美 독립기념일?...블랙핑크 NEW 리얼리티 첫 방송 하는 날!

[연예팀] 블랙핑크 리얼리티 첫 방송 날짜가 결정됐다.금일(1일) 오전 YG엔터테인먼트는 공식 블로그와 블랙핑크 공식 유튜브 채널에 새 리얼리티 콘텐츠 ’24/365 with BLACKPINK’ 티저 포스터를 게재했다.공개된 포스터에는 리얼리티 ’24/365 with BLACKPINK’ 공개 일정을 알리는 ‘First Episode’ ‘July 4th, Saturday’ ‘EVERY Saturday at 9am’이라는 문구가 선명하게 새겨져 있다.야외 그네 의자에 옹기종기 모여앉아 카메라를 응시하고 있는 블랙핑크의 친근한 모습이 이번 리얼리티 방송에 대한 기대감을 높이기에 충분하다.’24/365 with BLACKPINK’에는 그동안 방송에서 보지 못한 블랙핑크의 자연스러운 일상과 무대 밖의 리얼한 모습이 담길 예정이다.첫 번째 에피소드에는 리사의 중국 프로그램 ‘청춘유니2’ 촬영 비하인드, 댄스 수업을 받는 모습을 비롯해 패션 행사 후 개인 쇼핑을 즐기는 패셔니스타 제니의 모습, 공방 체험을 나서는 지수와 로제의 취미생활까지 다채로운 모습이 담겼다.한편, 블랙핑크는 지난 2018년 첫 리얼리티 ‘블핑하우스’를 통해 신비주의를 잠시 내려놓고 친근한 일상생활을 공개한 바 있다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr