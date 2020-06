글로벌 걸그룹 모모랜드, 내달 온라인 '힐링' 콘서트 연다

모모랜드 [사진=MLD엔터테인먼트]

글로벌 걸그룹 모모랜드가 7월 온라인 콘서트를 연다. 조이뉴스24가 주최하고 아름다운재단이 후원하는 사회 공헌 프로젝트 '조이천사콘서트'를 통해서다.



조이뉴스24는 지난 29일 "내달 25일 오후 7시 모모랜드가 서울 삼성동 백암아트홀에서 언택트(비대면) 콘서트를 통해 팬들과의 만남을 갖는다"고 발표했다.



약 1시간 동안 진행될 공연에서 모모랜드는 '뿜뿜' '배엠(BAAM)' '암쏘핫(I'm So Hot)' '떰즈업' 등 히트곡을 열창하며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 지친 팬들에게 설렘과 힐링을 안겨줄 예정이다.



모모랜드(MOMOLAND)의 이름은 미하엘 엔데의 소설 '모모'에서 아픈 사람들에게 힐링을 주는 주인공 모모와 놀이동산같이 즐거움을 주겠다는 포부를 담고 있다.



2016년 데뷔해 일약 글로벌 걸그룹으로 부상한 모모랜드는 메가 히트곡 '뿜뿜'을 비롯해 '배엠(BAAM)' '암쏘핫(I'm So Hot)' 등 히트곡을 발표하며 국내는 물론 해외에 두터운 팬층을 보유하고 있다.



특히 6월에는 스페셜 앨범 '스태리 나잇(Starry Night)'를 발표해 음원차트를 석권, '뿜뿜''배엠(BAAM)' '암쏘핫(I'm So Hot)' '떰즈업'에 이어 5연속 음원차트 석권에 성공하며 글로벌 인기 걸그룹로서의 저력을 과시했다.



모모랜드 공연은 네이버 브이라이브(V LIVE) 서비스를 통해 실시간 스트리밍으로 중계된다. 네이버 V-MUSIC 채널에서 7월 25일 오후 7시부터 열린다.



콘서트는 실시간 스트리밍 공연의 특성을 활용, 팬들과 실시간 소통을 통해 미션을 해결하거나 코너를 진행하는 등 다양한 프로그램으로 구성된다. 티켓 예매는 7월 둘째 주에 오픈될 예정이다.



'조이천사 콘서트'는 연예 스포츠 전문미디어 조이뉴스24가 주최하고 아름다운재단이 후원하는 사회 공헌 기부 프로젝트다. 나눔의 사회적 가치를 창출하고 기부 문화를 보다 폭넓게 확대하기 위해 마련됐다.



모모랜드 온라인 콘서트는 올해 론칭한 '조이천사콘서트'의 첫 회 공연이다. 수익금의 일부는 코로나19로 어려움을 겪는 불우이웃을 지원하는데 쓰일 예정이다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자