그룹 몬스타엑스가 온라인 콘서트를 전격 개최하고 전 세계 팬들과 만난다.몬스타엑스가 미국 동영상 스트리밍 플랫폼 ‘라이브 바이 라이브(LiveXLive)’를 통해 오는 7월 26일 온라인 콘서트 ‘몬스타엑스 라이브 프롬 서울 위드 러브(MONSTA X LIVE FROM SEOUL WITH LUV)’ 개최 소식을 전했다.콘서트 오픈 소식과 함께 몬스타엑스는 “그간 공연으로 만날 수 없어서 너무 많이 힘들었다”면서 “오래 기다렸을 우리 몬베베(공식 팬클럽)를 위해 준비한 서프라이즈 뉴스가 있다. 몬스타엑스가 집에서 즐기는 온라인 콘서트 ‘몬스타엑스 라이브 프롬 서울 위드 러브’로 여러분의 안방을 찾아간다”고 전했다. 이어 “몬베베라면 놓치고 싶지 않을 특별한 무대로 찾아갈 예정이니까 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 당부했다.이처럼 몬스타엑스는 현재 코로나19의 여파로 전 세계 팬들과 직접 만나 소통하기 어려운 상황인 만큼 다 함께 즐길 수 있는 온라인 공연을 통해 팬들과 소중한 시간을 함께 보낼 계획으로, 온라인 콘서트 ‘몬스타엑스 라이브 프롬 서울 위드 러브’는 오는 7월 26일 정오(KST) 동영상 스트리밍 플랫폼 ‘라이브 바이 라이브’를 통해 전 세계 온라인 생중계로 진행된다. 해당 티켓은 26일 밤 9시(KST)부터 ‘라이브 바이 라이브’ 홈페이지에서 구매할 수 있다.이들은 무대를 압도하는 퍼포먼스 강자로서 독보적인 매력을 마음껏 선보일 예정이다. 특히 2017년 첫 번째 월드투어 ‘뷰티풀(BEAUTIFUL)’을 시작으로 매년 화려한 퍼포먼스와 볼거리, 매력적인 유닛 무대 등을 담은 월드투어를 통해 전 세계 팬들과 호흡하며 역대급 무대를 선사, '공연 맛집'과 '관객 맛집'으로 자리매김한 바 있어 팬들의 기대감이 더욱 극에 달한다.뿐만 아니라 유럽, 호주, 북남미 등 전 세계 20개 도시에서 23회 공연을 펼쳤던 지난해 투어 ‘위 아 히어(WE ARE HERE)’에 이어 약 1년 만의 콘서트로, 이후 미니앨범 ‘팔로우 : 파인드 유('FOLLOW' : FIND YOU)’, ‘판타지아 엑스(FANTASIA X)’ 미국 정규앨범 ‘올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)’까지 다양한 색깔의 앨범을 발표하며 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았기에 이번 콘서트에서는 한층 더 업그레이드된 무대로 팬심 저격에 나설 전망이다.한편, 최근 타이틀곡 ‘판타지아(FANTASIA)’로 성공적인 컴백 활동을 마친 몬스타엑스는 오는 7월 26일 정오(KST)에 개최되는 온라인 콘서트 ‘몬스타엑스 라이브 프롬 서울 위드 러브’ 준비에 박차를 가하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com