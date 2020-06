가상과 실재의 경계에서 오는 묘한 긴장감

리너스 반 데 벨데 갤러리바톤 개인전전시장 벽면을 채운 가로 6m, 세로 3m 목탄화는 여느 대작과는 다른 독특한 분위기다.자연 풍경이나 추상적인 형상이 아니라 컴퓨터와 모니터 등 전산장비가 가득한 한 남자의 작업 공간이 보인다.30대 작가가 2018년 완성한 그림 속 기기들은 1980년대 사용하던 8비트 컴퓨터처럼 구형이다.세밀한 묘사가 돋보이지만, 어딘가 비현실적인 느낌으로 호기심을 자극한다.서울 용산구 한남동 갤러리바톤에서 열리고 있는 벨기에 작가 리너스 반 데 벨데(37)의 개인전 'On Another Plane of Existence'는 가상과 실재 사이의 느슨한 경계를 집요하게 파고든다.픽션인지 논픽션인지 구분이 모호한 장면들로 가상과 실재의 의미를 묻는다.흑백 영화나 만화의 한 장면 같은 그림은 정적이면서도 이면의 진실과 이를 둘러싼 움직임이 도사린 듯 묘한 긴장감을 자아낸다.작가는 평면 작품 아래쪽 하얀 띠 형태의 독립적인 공간에 문구를 넣는다.작품 일부지만 그림을 직접적으로 설명하는 내용은 아니다.관객은 그림과 함께 작가가 남긴 짧은 메시지를 보며 그 의미를 유추하게 된다.리너스 반 데 벨데는 젊은 나이에도 벨기에 S.M.A.K. 네덜란드 스테델릭미술관, 스페인 CAC말라가, 중국 CAFA미술관 등 세계적인 미술관에서 개인전을 개최하며 국제 미술계의 주목을 받아왔다.그는 자신이 직접 촬영하거나 수집한 사진, 매체에서 인상 깊었던 이미지, 문학이나 뉴스 기사 형태로만 존재하는 이벤트에 대한 주관적인 상상 등에서 작품 소재를 찾는다.회화, 드로잉, 영상, 조각 등 작업 장르도 다양하다.이번 전시에서도 여러 매체를 활용한 작업을 만날 수 있다.각 작품은 저마다 다른 장면을 담았지만 서로 얽혀있는 듯한 상상을 불러일으킨다.작가가 3년에 걸쳐 만든 영상 작업도 눈길을 끈다.자신의 스튜디오에 목재와 골판지 등으로 17개 세트를 만들고 특정한 대본 없이 자신과 동료, 친구들이 배우로 참여한 작품이다.상업 영화 촬영 장비와 기법으로 공들여 제작했지만, 의도적으로 조악한 소품 등을 노출해 현실이 아닌 가상 상황임을 환기한다.프랑스 알프스 부근의 작은 마을인 듯한 지역에서 작업실, 호텔, 테니스장, 식당 등 여러 등장인물과 공간을 번갈아 보여주는 구성이다.인물들은 서로 마주치거나 대화하지 않는다.실재인지 가상인지 혼동을 주는 고요한 화면에서 미스테리한 긴장감이 흐른다.6월 27일까지./연합뉴스