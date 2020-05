‘Beyond SUPER SHOW’ 연출자 은혁...“우리가 못 완성한 부분은 팬들과”

[연예팀] 슈퍼주니어 ‘Beyond Live’ 정보가 공개됐다.슈퍼주니어가 31일 오후 3시부터 네이버 V라이브에서 ‘Beyond the SUPER SHOW’를 전 세계 생중계로 진행한다는 소식이다.강렬한 퍼포먼스에 각종 신기술을 접목해 오프라인에서는 만날 수 없는 색다른 무대로 시청자들의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.무엇보다 이번 공연은 멤버 은혁이 ‘총 연출’을 맡아 직접 세트 리스트를 구성하고, 기존 ‘슈퍼쇼’에서 선보인 무대라도 안무를 더욱 풍성하게 재탄생시켰다.앞서 은혁은 ‘슈퍼쇼 7’ ‘슈퍼쇼 7S’ ‘슈퍼쇼 8’ 등 슈퍼주니어의 공연은 물론, 3만여 관객 규모의 중국 국민 아이돌 TFBOYS의 단독 콘서트 연출까지 성공적으로 마무리하며 뛰어난 연출력을 인정받았다.은혁은 26일 깜짝 연습실 라이브 방송을 통해 “현재 공연의 95% 정도가 완성되었다. 콘서트 연습을 할 때마다 모두 최선을 다하고 있다. 남은 5%는 공연 당일, 팬 분들이 채워 주셨으면 좋겠다”고 전했다.슈퍼주니어는 이번 콘서트에서 ‘Sorry, Sorry’ ‘Mr. Simple’ ‘Sexy, Free & Single’ 등 글로벌한 히트곡을 포함해, 슈퍼주니어-D&E, 슈퍼주니어-K.R.Y.의 개성 넘치는 유닛 무대도 준비 중이다. 특히 슈퍼주니어-K.R.Y.는 6월8일 발매를 앞둔 첫 미니 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절(When We Were Us)’의 수록곡 ‘기대(Home)’ 무대를 최초 공개한다.한편, ‘Beyond the SUPER SHOW’는 온라인 전용 유료 콘서트다.(사진제공: 레이블SJ)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr