트와이스 정연, 'MORE & MORE' 비주얼 오픈...극강의 청순함

[연예팀] 트와이스 정연이 신곡 'MORE & MORE' 티저 이미지를 공개했다.트와이스는 오는 6월 1일 미니 9집 'MORE & MORE' 발매에 앞서 각종 컴백 콘텐츠를 공개하고 있다.22일 공식 SNS 채널에 멤버별 콘셉트 필름 및 포토 마지막 주자인 정연의 모습을 오픈했다.영상 속 정연은 흩날리는 바람 속 화사한 미모로 보는 이들의 첫사랑 기억을 조작했다 또 청량미 가득한 모습에서 고혹적인 눈빛까지 다채로운 표정 연기를 펼치며 여신 미모를 선보였다. 티저 이미지에서는 묘한 끌림을 발산해 보고 있어도 더 보고 싶은 마음을 자아냈다.또한 정연은 새 앨범 수록곡 'SWEET SUMMER DAY' 작사 크레디트에 단독으로 이름을 올려 화제를 모으고 있다.트와이스는 데뷔 후 처음 시도하는 콘텐츠인 콘셉트 필름을 순차적으로 선보이며 글로벌 음악팬들의 기대감을 높아지고 있다.9개월 만의 신곡 'MORE & MORE'는 JYP엔터테인먼트 수장이자 대표 프로듀서 박진영이 작사, 편곡한 곡으로, 'SIGNAL', What is Love?', 'Feel Special' 등 명곡을 탄생시킨 박진영과 트와이스의 조합으로 올여름 히트곡 탄생을 예고한다.한편, 아홉 번째 미니 앨범 'MORE & MORE'는 오는 6월 1일 각종 음악사이트를 통해 공개된다. (사진제공: JYP 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr