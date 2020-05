동방신기, 24일 ‘Beyond LIVE’ 개최...차별화된 퍼포먼스 예고

[연예팀] 동방신기가 ‘Beyond LIVE’ 공연을 예고해 화제를 모으고 있다.동방신기는 오는 24일 오후 3시부터 네이버 V LIVE를 통해 ‘TVXQ! - Beyond the T’(동방신기 - 비욘드 더 티)를 전 세계 생중계로 진행, 신기술을 접목해 한층 더 스펙터클한 퍼포먼스와 적극적인 인터랙티브 소통을 통해 글로벌 음악 팬들과 만날 예정이다.이번 공연에서 동방신기는 히트곡부터 개인 솔로곡까지 오직 ‘Beyond LIVE’에서만 만날 수 있는 무대 위주로 공연을 구성, 이전 투어 콘서트와 차별화된 퍼포먼스를 선보일 예정이어서 더욱 뜨거운 반응을 얻을 것으로 보인다.더불어 ‘Beyond LIVE’는 오프라인에서는 적용하기 힘든 다양한 3D 그래픽 등을 AR 기술로 구현해 더욱 다이내믹하고 감각적인 무대를 선사하는 만큼, 이번 ‘TVXQ! - Beyond the T’도 웅장한 LED 무대 세트와 생동감 있는 AR 그래픽을 더해 압도적인 스케일의 무대를 자랑할 예정이다.또한 이번 공연은 지난 NCT 127의 ‘Beyond LIVE’ 공연부터 적용된 ‘멀티 캠 (Multi Cam)’ 기능과 ‘멀티 뷰 (Multi View)’ 기능으로 원하는 화면을 직접 선택하거나 한 화면에서 다양한 화면을 볼 수 있어, 온라인 전용 유료 콘서트의 매력을 만끽할 수 있을 것으로 보인다.한편, ‘Beyond LIVE’는 SM엔터테인먼트가 지향하는 새로운 컬처 테크놀로지(CT)를 콘서트 분야에 실현, 기술과 공연을 결합한 세계 최초 온라인 전용 유료 콘서트로, 앞서 SuperM, WayV, NCT DREAM, NCT 127이 성황리에 공연을 마친 바 있다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr